Закладка "mini FAQ"

mini FAQ
В. Почему не работает плейлист?
О. Провайдеры легко отслеживают изменения трафика и принимают меры
В. Почему просит Логин и Пароль?
О. Откройте плейлист через IPTV Player
В. В плейлисте иероглифы, как исправить?
О. Откройте плейлист в Блокноте и сохраните в другой кодировке
В. Каких форматов бывают плейлисты?
О. Самые распространенные: .m3u .asx
В. Что делать с этими ссылками?
О. Скопируйте весь текст. Создайте в блокноте новый текстовый файл, вставьте текст и сохраните его. Переименуйте .txt в .m3u
В. Как смотреть каналы, у которых на конце .ts?
О. 1. Вместо .ts написать .m3u8 2. Включить в плеере (VLC) повтор одного трека
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