Закладка "Fallout 76"

Fallout 76
на 5:30 если бы вместо т-60 была т-51б, то сопротивляемость была бы на 50/80 больше, т.е. примерно 630/600. Просто т51б дает максимальную защиту от биллистического и энерго урона, что в сумме, что по отдельности. На счет щита из хлама, нужно не 65, а 46 единиц хлама носить, чтобы получить максимум в 30 защиты и лучше не асбеста, а стали, она меньше весит, а еще лучше куски пробки, они еще меньше весят, всего 0,03 каждая. В ловкость, только если играешь без ватса, лучше брать подозрительного, будут отниматься ОД во время атаки по тебе, но и урона будет прилетать на 30% меньше. А если ловкости много, то можно еще и уклончивого взять, тогда за каждую ед. ловкости будешь получать +3 к защите (до 45 кажется)
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