Закладка "Ipega pg sw001 инструкция"

Ipega pg sw001 инструкция
Самое простое подключение джойстика iPega без дополнительных программ.
Выбор режима работы джойстика: для выбора режима нужно на джойстике нажать: Кнопку режима (X,Y,A или B) + Home
Режимы следующие:
Х — GamePad Mode, этот режим подходит к некоторым современным играм, таким как: Modern Combat 1-5, Dead Trigger и др.
Y — SPP Mode, подходит для устройств с root
A — Keyboard Mode, основной режим, подходит для большинства приложений
B — iCade Mode, Режим для iOS, требует скачивания с App Store приложения iCade.
после выбора режима на джойстике должны мигать 3 светодиода. После сопряжения с устройством, поддерживающим Bluetooth соединение, два светодиода должны погаснуть, а один светодиод режима будет постоянно гореть.
Стандартный способ настройки iPega для Android .
Скачиваем и устанавливаем iPega Bit Games Center.
Активируем Bluetooth на вашем Android устройстве.
Запускаем iPega Bit Games Center.
Заходим в меню Setting
Нажимаем на иконку Search Handle.
Включаем iPega в режим поиска при сочетании клавиш Y+HOME либо B+HOME. LED индикатор Search должен начать мигать.
Программа находит новое устройство, нажимаем подключить.
LED индикатор Search должен перестать мигать.
Переходим в «Язык и ввод» > Клавиатура и способы ввода, ставим галочку возле Gamepad Controller, устанавливаем способ ввода Gamepad Controller «ПО УМОЛЧАНИЮ»
Все, настройка закончена , включаем Wi-Fi скачиваем понравившиеся игры и наслаждаемся комфортной игрой вместе с iPega.
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*Все игры скачаные при помощи Bit Games Center идут с настроенными кнопками, так что никаких дополнительных настроек не нужно, просто запустили и играем.
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