Закладка "Функции Ipega Gamepad PG-SW001"

Функции Ipega Gamepad PG-SW001
Если у кого при подключении не видит пад приложения, то на андрюше Apple Home мне помогло, хотя пишут что B + Home.
без провода лучше воспользоваться эмулятором, x360ce или ему подобных, Так же можно воспользоваться настройкой через стим, но мне там лень разбераться
Зажми кнопку B и дом
Функция ТУРБО
1. Кнопка действия включает (A / B / X / Y / L / ZL / R / ZR) 8 кнопок, все из которых могут быть вручную настроены на
функцию TURBO;
2. Метод настройки: удерживайте нажатой кнопку действия, нажмите кнопку TURBO, чтобы включить его, повторите операцию,
чтобы закрыть функцию TURBO;
3. Когда продукт переходит в спящий режим 、 перезапускается после выключения, функция TURBO автоматически
сбрасывается перед настройкой. Если функция ТУРБО включена, ее необходимо сбросить.
4. TURBO может регулировать частоту съемки: одновременно нажмите (- / +) + TURBO, чтобы отрегулировать
частоту соединения. Установка частоты для всех кнопок TURBO синхронно. После
настройки частота функции TURBO одновременно изменится.
Регулировка разделена на три ступени: одна передача срабатывает 5 раз в секунду; вторая
передача срабатывает 10 раз в секунду: третья передача срабатывает 15 раз в секунду;
(по умолчанию запускается 10 раз в секунду)
Когда продукт переходит в спящий режим 、 перезапускается после выключения, функция TURBO автоматически
сбрасывается перед настройкой. Если функция ТУРБО включена, ее необходимо сбросить.！
Функция программирования
1. NORMAL - это нормальный режим: для выключения функции кнопки программирования;
2. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ - это пользовательский режим: для включения функции кнопки программирования.
3. После включения нажмите запрограммированную кнопку + + (СТАРТ), чтобы запрограммировать кнопку возврата, каждая
кнопка может быть запрограммирована с несколькими кнопками;
(A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 / L3 / R3 / вверх / вниз / влево / вправо) можно запрограммировать;
(M1 / M2 / N1 / N2) Комбинация неповторяемых кнопок
Метод настройки (для одной кнопки программирования можно установить до 12 комбинаций кнопок):
1. Нажмите и удерживайте кнопку программирования (M1 / M2 / N1 / N2) + + (СТАРТ) устанавливается одновременно.
После того, как индикатор сопряжения начнет быстро мигать, отпустите кнопку, чтобы войти в режим настройки.
2. На этом этапе нажмите одну или несколько обычных функциональных кнопок (A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2 / L3 / R3 /
вверх / вниз / влево / вправо) для копирования.
3. Нажмите кнопку программирования еще раз, чтобы выйти, настройка завершена, и индикатор режима
всегда горит.
4. Чтобы сбросить функцию кнопки программирования, нажмите и удерживайте кнопку программирования + + (СТАРТ), которую
необходимо настроить одновременно. После того, как индикатор сопряжения начнет быстро мигать, отпустите кнопку и
войдите в режим настройки. Нажмите кнопку программирования еще раз, чтобы очистить. Программирование функции кнопки.
После того, как изделие перейдет в спящий режим, выключится и перезапустится, функции TURBO и программирования
автоматически сбрасываются. Если эта функция включена, ее необходимо сбросить!
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