Закладка "7 Days to Die"

7 Days to Die
Режим креатив, дальше команда dm и выбираем стабильность
debugmenu (dm) - включает/выключает дебаг-меню
creativemenu (cm) - включение/выключение меню креатива
Для того чтобы вызвать консоль используются кнопки: "~", "F1" или "F2".
Теперь перейдём к самим командам.
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Горячие клавиши.
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Кнопка "F3" - показывает подробную информацию (только при включенном debugmenu).
Кнопка "F4" - переход в оконный режим.
Кнопка "F5" - переключение вида от 1-го/3-го лица.
Кнопка "F6" - открывает меню спавна (только при включенном debugmenu).
Кнопка "F7" - отключает HUD.
Кнопка "F8" - показывает FPS. При включенном debugmenu показывает более подробную информацию.
Кнопка "U" - открывает окно в котором можно получить любые предметы, что есть в игре (только при включенном creativemenu).
Кнопка "H" - позволяет вам летать, при этом для того чтобы двигаться вверх, используется ПРОБЕЛ, а чтобы спуститься кнопка "С" (только при включенном debugmenu).
Кнопка "Q" - позволяет включить режим бога. В этом режиме вы не получаете повреждения, но эффекты все равно накладываются (только при включенном debugmenu).
Кнопка "Esc" - При включенном debugmenu кроме основного меню справа так же откроется дополнительная панель управления.
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