Закладка "СКВАЛЕН"

СКВАЛЕН
СКВАЛЕН
Амарантовое масло – это известный источник сквалена. Сквален является основным компонентом человеческой кожи, это ближайшее по своему составу к человеческой клетке вещество, захватывающее кислород и насыщающее им ткани и органы нашего организма через простое химическое взаимодействие с водой. Кислород способствует более интенсивному перерабатыванию питательных веществ, недостаток которых является причиной возникновения и развития различных заболеваний. Дефицит кислорода и разрушение клетки, вызванное избытком оксидантов является основной причиной возникновения и распространения опухолей. Поэтому специалисты считают сквален антиопухолевым фактором. Сквален способен повышать силы иммунной системы в несколько раз, обеспечивая тем самым устойчивость организма к различным заболеваниям. За счет того, что сквален входит в состав клеток кожных покровов, он легко всасывается и проникает внутрь организма. Сквален защищает от радиации, превращаясь в витамин Д.
Впервые сквален был открыт в печени редкой глубоководной акулы. До сих пор масло акулы один из самых лучших дорогостоящих продуктов, доступных на открытом рынке, который содержит сквален, но только 1-1,5%.
Масло амаранта содержит от 8% сквалена!
Масло амаранта благодаря своему уникальному биохимическому составу обладает ярко выраженными профилактическими и лечебными свойствами. Быстро и эффективно усваивается.https://triquetra.ru/makrobiotika/skvalen-v-amarante.html
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