ВАЖНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ - для заболевших COVID-19 (Осложнения гриппа, пневмонии ): что делать, если недоступен аппарат ИВЛ
ВАЖНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ - для заболевших COVID-19 (Осложнения гриппа, пневмонии ): что делать, если недоступен аппарат ИВЛ
Раньше не было аппаратов ИВЛ, А опасные вирусы и бактерии вызывающие пневмонию были, конечно.
Врачи-физиотерапевты советуют старый добрый способ, который использовался до создания приспособлений для искусственной вентиляции легких
Одной из главных проблем, с которой столкнулись медики всего мира во время пандемии, это нехватка аппаратов ИВЛ, для лечения особо тяжелых случаев. Однако в этом случае можно прибегнуть к старой медицинской практике отвода слизи их легких, советуют специалисты.
Если у вас появятся легочные симптомы коронавирусной пневмонии, может быть летальное повреждение от выпота (слизистая заполняет легкие) или цитокиновой бури (организм чрезмерно реагирует с большим выпотом) Много лет назад физиотерапевты успешно лечили это методом ПД - Постурального дренажа.
Это когда пациент переворачивается через перекладину или лежит на наклонной поверхности, чтобы наклонить легкие и бронхи вверх ногами. Слизь начнет вытекать, и будет возможность откашляться. Можно так же добавить ритмичные похлопывания по спине в области лёгких, это так же способствует отхождению слизи.
Это легко сделать и самому и членам своей семьи. Просто лягте в нужное положение и позвольте слизи течь, помогая дыхательными техниками, которые подчеркивают полный, продолжительный вдох через нос, и потом выдох скозь зубы, долго и ровно, затем прокашляться. Так же один из простых способов это лежать на большом тренировочном мяче.
Начните, как только вы почувствуете, что легкие наполняются слизью. Не ждите, пока вы настолько заболеете, что начнете задыхаться. Хватит 20 - 30 минут несколько раз в день, но особенно важно делать это с утра (за ночь собирается много слизи).
ПД делали в доме престарелых в американском штате Вермонт во время эпидемии гриппа 1976 года для постоянных пациентов. Они не потеряли никого, в то время как другие дома престарелых потеряли десятки жизней...
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