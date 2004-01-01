Закладка "Кто виноват?"

Кто виноват?
Добрый день всем моим читателям! Ваша Алиса готова поделиться с Вами очередной запутанной историей, из которой мне посчастливилось удачно «вырулить» благодаря моему тесному сотрудничеству с ЮА «Москонсалт».
Как Вы уже могли заметить из предыдущих выпусков рубрики «Авто леди», я еще недостаточно опытный, но добросовестный и очень аккуратный водитель. На дорогах я с большим уважением отношусь ко всем участникам дорожного движения, соблюдаю все правила и скоростной режим.
Дорожные знаки вызубрила еще в автошколе, и знаю все на отлично. Расположение всех знаков по своим основным маршрутам могу прокомментировать не хуже всем знакомого приятного женского голоса из приложения «2ГИС». Но история моя началась на незнакомом перекрестке чужого города, оказалась я на нем впервые, была уверена, что двигаюсь по главной дороге, дорожного знака и изменения дорожного покрытия, которые могли бы меня в этом разубедить на моем пути не было. Я смело проезжала перекресток и столкнулась с новеньким кроссовером, который, поворачивая налево, не уступил мне дорогу.
От серьезного столкновения и тяжелых последствий нас спасла реакция водителя кроссовера, который успел вырулить и обойти меня, зацепив мой задний бампер. В результате такого маневра кроссовер врезался в столб на обочине дороги. Моя машина пострадала не сильно, но кроссоверу, досталось не слабо. У меня был поврежден задний бампер, а у кроссовера - передний бампер, капот, оптика, в общем весь перед автомобиля. Я остановила машину, выставила знак аварийной остановки и направилась к кроссоверу оказать помощь водителю. Направляясь, к месту столкновения, я была уверена, что с моей стороны нет никаких нарушений, и вина в ДТП лежит на водителе кроссовера, так как он, двигаясь по второстепенной дороге не пропустил меня.Я была сильно удивлена и растерялась, когда, приблизившись к кроссоверу, услышала обидные высказывания в свой адрес от его водителя. Попросила его успокоиться, объяснила свою позицию, он же мне указал на знак на обочине, который обозначал поворот главной дороги налево. Осмотревшись на месте, я обнаружила в ветвях деревьев на обочине дороги, по которой двигалась я, знак «Уступи дорогу». Водитель кроссовера позвонил в ГИБДД.
Прикинув, с какими последствиями мне придётся столкнуться, и в какую сумму мне может обойтись ремонт моей машины и кроссовера, если, вдруг, не хватит всех выплат по ОСАГО, мне стало так обидно от такой несправедливости. Едва сдерживая слезы, я набрала номер Кудинова Сергея Сергеевича директора ЮА «Москонсалт». Сергей Сергеевич меня успокоил, рекомендовал зафиксировать на фото и видео съемку место ДТП, обзор обочины по пути моего следования и отсутствие видимости знака «Уступи дорогу», а также обязательно обратить на это внимание сотрудника ГИБДД и проконтролировать, что бы этот момент был зафиксирован на схеме ДТП и отражен в протоколе. О последствиях он мне сказал не беспокоиться, так как все остальные вопросы решат юристы ЮА «Москонсалт».
Юристы ЮА «Москонсалт» действительно решили все вопросы, связанные с этим неприятным происшествием. Ремонт кроссовера частично был произведен за счет страховой выплаты по ОСАГО. Часть расходов, непокрытых страховкой и ремонт моей машины, а также расходы на юристов по решению суда был возмещен виновной стороной. Виновной была признана Администрация городского округа. Вина администрации была установлена на основании предоставленных в суд юристами схемы ДТП, протокола об административном правонарушении, моих фотографий и видеозаписи с места происшествия со ссылками на следующие нормы законодательства:
Согласно статьи 12 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным правилам, стандартам, техническим нормам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог.
Пункт 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23.10.1993г. №1090, обязывает должностных лиц, ответственных за состояние дорог,информировать участников дорожного движения о вводимых ограничениях и об изменениях в организации дорожного движения с помощью соответствующих технических средств, информационных щитов и средств массовой информации; принимать меры к своевременному устранению помех для движения.
Пунктом 4.3 ГОСТ Р 52289-2004 предусмотрено требование к размещению знаков и светофоров таким образом, чтобы они не были закрыты какими-либо препятствиями (рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т.п.).
В итоге благодаря профессионализму юристов ЮА «Москонсалт» очередная история за рулем моего автомобиля закончилась для меня хеппи-эндом!
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