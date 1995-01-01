Закладка "Прачка"

Прачка
Прачка
Озеола Маккарти родилась в 1908 году в штате Миссисипи, США. Она была простой афроамериканской девочкой и все детство мечтала стать медсестрой и поступить в Университет Южного Миссисипи. Чтобы ухаживать за заболевшей тетей, в шестом классе Озеоле пришлось бросить школу, куда в дальнейшем она так и не вернулась.
Озеола устроилась работать прачкой. Каждый день она получала по нескольку долларов за свою тяжелую работу. В один из дней она пришла в Первый национальный банк Миссисипи и попросила открыть накопительный счет. В конце каждого рабочего дня она приходила в банк и приносила от одного до полутора долларов. Когда ее спрашивали, на что она копит, она отвечала: на старость бабушке.
Ее бабушка умерла в 1944 году, но Озеола по привычке каждый день относила небольшие суммы на сберегательный счет в банке. В семидесятых умерли ее мама и тетя. Банки сливались, закрывались и открывались, ее счета переходили из одного в другой. Однажды сотрудник банка предложил Озеоле перевести часть средств в фонды облигаций, и она согласилась, не придав этому особого значения.
В течение 75 лет Озеола работала прачкой, жила одна в старом деревянном доме, никогда не имела автомобиля, но помогала людям. В 1995 году сотрудник банка Пол Логлин обратил внимание на то, что в течение последней недели Озеола не приходила в банк, и решил заглянуть к ней во время обеда. Озеола сказала, что приболела, но чувствует себя уже хорошо и на следующей неделе обязательно выйдет на работу, а значит, придет с новыми накоплениями в банк. Пол увидел перед собой уставшую женщину с удивительной улыбкой на лице, с коричневыми руками, разбитыми артритом от тяжкого ежедневного труда. Вернувшись в банк, он посмотрел на счет Озеолы Маккарти и был очень удивлен тем, что ее активы превышали полмиллиона долларов!
Совсем скоро мисс Маккарти пришла в банк и услышала эту новость. Она не поверила Полу, решив, что он ее разыгрывает. Увидев цифры на своем счету, она сказала: «Что же, если вы уверены, что здесь нет никакой ошибки, в чем я очень сомневаюсь, то пусть деньги остаются на счету». Сотрудники банка попытались объяснить Озеоле, что ей более не нужно работать, что накопленных денег более чем достаточно, чтобы обеспечить ей старость. Но Озеола сказала, что работает не ради денег, что ей нравится приносить пользу людям.
«А что же делать с вашими накопленными деньгами?» — спросили сотрудники банка. Этот вопрос поставил ее в тупик. Тогда Пол Логлин достал из кармана десять монет и спросил: «Что бы вы сделали, мисс Маккарти, если бы у вас было десять монет?» — «Одну я отдала бы в церковь, я так поступала всегда и буду поступать так далее. Вот эти три отдам своим трем единственным родственникам, они хорошие люди и заслуживают того, чтобы о них позаботились. А вот эти шесть отдайте в Университет Южного Миссисипи». Все были поражены ее решением. «А что вы оставите себе?» — «Себе? — переспросила Озеола, смеясь. — Я и сама в состоянии позаботиться о себе!»
В 1995 году в Университете Южного Миссисипи был открыт фонд с суммой около 250 тыс. долларов. Фонд предоставлял возможность афроамериканцам Миссисипи получать бесплатное образование. Эта история быстро разлетелась по всему штату, а затем и по всей стране, после чего сотни людей стали вносить в фонд пожертвования.
Несмотря на то что Озеола Маккарти жила в трех милях от Университета Южного Миссисипи, в котором когда-то мечтала учиться, она никогда в нем не была. Оказавшись там впервые, в течение первых 30 минут она не могла сказать ни слова, ей мешали аплодисменты сотен студентов, которые приветствовали ее стоя. Два дня спустя ее пригласили на открытие футбольного стадиона, где в присутствии 30 тыс. человек губернатор штата объявил этот день Днем Озеолы Маккарти.
В 1996 году Озеола Маккарти несла олимпийский огонь через часть штата Миссисипи. Организация объединенных наций вручила ей специальную награду, в течение последующих четырех лет она получила более 300 различных наград и специальных премий. Одну из них — из рук президента США Билла Клинтона, который был восхищен ее поступком. Для этого ей впервые за последние 50 лет предстояло отправиться в дальнюю поездку, единственным ее путешествием в жизни до этого была поездка на Ниагарский водопад.
26 сентября 1999 года Озеола Маккарти умерла на 92-м году жизни. Стефани Баллок, 18 летняя девочка, окончившая простую среднюю школу, была первой ученицей Университета Южного Миссисипи, получившей грант на обучение из фонда, созданного Озеолой Маккарти. Со слезами на глазах она сказала, что более всего на свете жалеет о том, что мисс Маккарти не дожила менее года до того момента, как осуществится ее мечта — когда афроамериканская девочка выйдет из дверей этого университета.
©️ Генрих Эрдман
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