Закладка "Шаварш Карапетян"

Шаварш Карапетян
Пловец
Сорок пять лет назад, один советский спортсмен навсегда оставил занятия спортом. Казалось бы, ничем не примечательная история, таких в спортивном мире – тысячи. Но это лишь на первый взгляд. Потому что речь идет (приготовьтесь считать!) об 11-кратном рекордсмене мира, 17-кратном чемпионе мира, 13-кратном чемпионе Европы, 7-кратном чемпионе СССР. Спортсменов с таким «послужным списком» во всей истории спортивных состязаний можно перечесть по пальцам.
И вот на пике своей формы, в зените славы и карьеры он вдруг уходит из большого спорта, чтобы через несколько лет открыть в Москве маленькую мастерскую по пошиву обуви. Этот человек в полном смысле этого слова закопал свой талант в землю, вернее, утопил его в ледяной и грязной воде Ереванского озера. Но упрекнуть его за это вряд ли повернется язык даже у самых горячих болельщиков.
...В тот день, 16-го сентября 1976 года, в Ереване сорвался в воду троллейбус, проезжавший по дамбе. 92 пассажира оказались заживо погребенными на десятиметровой глубине. Все они были обречены на неминуемую гибель, если бы не одно обстоятельство: именно в это время вдоль озера совершал тренировочную пробежку многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян. Впоследствии эксперты признают: никто на свете просто физически не смог бы сделать того, что сделал тогда 23-летний Шаварш.
Нырнув в замутненную падением троллейбуса воду, он разбил ногами заднее стекло, и стал вытаскивать потерявших сознание пассажиров. Более двадцати минут в ледяной воде. Двадцать спасенных жизней. На самом деле он вытащил из троллейбуса больше людей, но не всех удалось спасти. Когда Шаварш очередной раз выныривал на поверхность, столпившиеся на дамбе прохожие видели, что все его тело истерзано осколками разбитого окна.
Потом, на вопрос – что же было тогда самым страшным? – Шаварш ответил: «Я точно знал, что, несмотря на всю мою подготовку, меня хватит лишь на определенное количество погружений. Там на дне видимость была нулевая, поэтому я на ощупь хватал человека в охапку и плыл с ним наверх. Один раз я вынырнул и увидал, что в руках у меня... кожаная подушка от сиденья. Я смотрел на нее и понимал, что цена моей ошибке – чья-то жизнь. Эта подушка потом не раз снилась мне по ночам».
Подвиг стоил чемпиону тяжелейшей двусторонней пневмонии, осложненной общим заражением крови (в озеро сбрасывались городские канализационные стоки). Врачи с огромным трудом спасли ему жизнь, но о возвращении в спорт не могло быть и речи: Шаварш Карапетян стал инвалидом.
Он навсегда погубил свой выдающийся талант пловца. Но дар любви к людям, столь щедро отпущенный ему Господом, он приумножил за эти страшные двадцать минут многократно.
©️ Владимир Степанцов
P.S. В 1974 году Шаварш ехал в автобусе с еще 30 пассажирами по горной местности. Когда водитель вышел чтобы проверить мотор, автобус покатился вниз со склона. Он мог упасть в ущелье, но Шаварж локтем разбил стеклянную стенку, отделявшую кабину от салона, дотянулся до руля и резко направил автобус в сторону горы. Карапетян, отвечая на вопрос, как ему это удалось, сказал: «Просто я был ближе всех».
P.S.S. 15 февраля 1985 года Карапетян стал участником спасения людей на пожаре в Спортивно-концертном комплексе в Ереване. Он оказался на месте возгорания одним из первых и принялся помогать пожарным. В ходе операции по спасению он получил травмы и ожоги.
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