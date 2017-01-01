Закладка "Дмитрий Хворостовский"

Дмитрий Хворостовский
Уже зная, что он безнадежно и смертельно болен, выдающийся певец современности Дмитрий Хворостовский решил выступить с прощальным концертом в своём родном городе - Красноярске.
Последний концерт певца из-за ухудшающегося состояния его здоровья несколько раз откладывался, но 2 июня 2017 года Дмитрий все-таки вышел на сцену БКЗ и его очаровывающий слушателей баритон вновь покорял переполненный зал. Но это был не просто концерт, это был вечер, полный трагизма и мужественного героизма исполнителя в полном смысле этих слов.
Оперный певец появился перед зрителями в фиксирующей повязке на правой руке. Его выступление в родном городе чуть не сорвалось в который раз — за несколько дней до концерта артист вывихнул плечо в Санкт-Петербурге.
«Печально так после концерта было. Да и во время тоже». «Мы плакали, и он тоже», «Концерт оставил двойственное ощущение», — писали красноярцы в соцсетях, - «С замиранием сердца, на одном дыхании все два часа», «Восторг мужеству и таланту!» «Настолько сильный, настолько талантливый Человек, который делает своё дело — поёт для людей и своей энергией окутывает весь зал», «Доброта, которая искрит через взгляд, голос, жесты. Это человек, который становится родным уже спустя минуты».
"Зрители вставали практически после каждой песни и аплодировали. Это нереальная атмосфера зала, люди плакали, кричали "браво“, хлопали... можно себе только представить, насколько тяжело было Дмитрию стоять на сцене, после тяжелейшего лечения и операций. Каждый вдох, каждое движение даётся с трудом, ещё вдобавок ко всему полученная травма руки накануне приезда", - вспоминал звукорежиссер вечера Егор Зыкин.
"Я обязан был вернуться и спеть перед земляками!“, — сказал Дмитрий Хворостовский в конце вечера со слезами на глазах. А через несколько месяцев он навсегда ушел в Вечность.
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