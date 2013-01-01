Закладка "Косметика оптом"

Косметика оптом
Дешевая косметика компании Lorina - это идеальный способ самостоятельно выполнить искусный мейк ап. Передовая формула и внушительная палитра цветов позволяет достигнуть самых разных эффектов. Сделанная косметика уникальным способом сочетает в себе оригинальность и качество выпускаемой продукции.
Если ваше внимание заинтересовала покупка косметики: корректор, подводки, бронзатор, тени, карандаши, румяна, блеск, помады, пудра, база под макияж, тональный крем, бальзам, туш, а также аксессуары для макияжа: спонжи, аппликаторы, пинцеты для бровей, кисти, косметички, тогда несмотря ни на что обращайтесь в самую известную компанию Lorina, которая заслужила имя крепкого и надежного импортера в этом сегменте среди жесткой конкуренции по рынку Украины. В результатах национального бизнес рейтинга итогов работы за 2013 год компания была награждена "Лідер галузі 2013 року".
Вы до сих пор не знаете где приобрести по по оптимально низкой цене косметику и средства для педикюра и маникюра: шаберы, пилочки, триммеры (подрезки), лак, блестки, клиперы, заходите к нам в интернет магазин косметики и парфюмерии Лорина, у нас насчитывается крупный выбор наших товаров, магазин все время делает акции, распродажи.
На сегодняшний день на рынке имеется великое множество именитых изготовителей женских и мужских элитных парфюмов, таких как: Armani, Nina Ricci, Cucci, Dior, Dunhill, Versace, Hermes, Hugo Boss, Lacoste, Chanel, Kenzo, они успели занять популярность на рынке своими уникальными и неповторимыми ароматами. Мы являемся лицензированным дистрибьютором копий духов, минипарфюмов, туалетной воды и оригинальных декоративных средств. С нами вы можете найти новоявленные направления коллекций классических и элитных ароматов, которые подарят комфорт и купить понравившуюся парфюмерию и косметику.
С возникновением вопросов, вы всегда можете обратиться по контактным номерам, консультант магазина посодействует совершить правильный выбор в закупке, ответит на все ваши интересующие вопросы, дав максимально обширную консультацию о составлении заказа, доставке, каталоге товаров, стоимости, оплате.
Быстрая доставка товара осуществляется по всей Украине: Кривой Рог, Полтава, Одесса, Мариуполь, Харьков, Тернополь, Черновцы, Чернигов, Днепр, Львов, Киев, Запорожье, Винница, Херсон, Ивано-Франковск и остальные области и населенные пункты. Всегда высокое качество по низкой стоимости. Мы все время рады оптовикам и делаем большую систему дисконтов и скидок. Предлагаем сотрудничество всем кто занимается дропшиппинг парфюмерия и дропшиппинг косметика, на выгодных для вас условиях. Контактные телефоны: 095-329-52-04, 050-605-03-52, 093-627-11-91, 068-425-98-84.
https://lorina.com.ua
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