Закладка "Мебельная фурнитура Харьков"

Мебельная фурнитура Харьков
Мебельная фурнитура в огромном ассортименте. В наличии свыше 10000 наименований продукции: газлифт, ножки для стола, карго, направляющие для ящиков, петли, стяжки мебельные, системы раздвижных дверей, пантографы, механизмы для мягкой мебели и много остальных комплектующих. Действует постоянная складская программа и обновление ассортимента, что дает возможность вовремя выполнять заказы. Нашими постоянными клиентами является целый ряд крупных мебельных фабрик и большое количество частных производств. Осуществляем доставку во все регионы Украины.
[mm-link id=https://fenix.net.ua] Мебельная фурнитура, которую мы предлагаем отвечает самым высоким требованиям качества, надежности и безопасности. Fenix является прямыми поставщиками и представителем торговых марок: GTV, Metax,Canbazlar, Hafele, Reis, Weiss, Aytug, Akfix, Lucido, Globus, HTS, SAZ.
Мы всегда рады оптовым покупателям и новому сотрудничеству будущих партнеров по любому направлению нашей деятельности, производителям мебели гарантируем постоянные скидки и акционные цены. Тел:067-70-30-413, 095-34-22-366. [mm-link id=https://fenix.net.ua] https://fenix.net.ua
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