После возведения стен из штучного строительного материала или монолитного бетона наступает время для их выравнивания и отделки, и без штукатурки тут никуда.
Штукатурка, в зависимости от своего состава, может применяться как для черновой отделки поверхности, в основном это цементные составы, так и для чистовой отделки, в этом случае в составе преобладает гипс. В первом случае основная задача – формирование устойчивой, гладкой и ровной поверхности. Во втором случае – обеспечение требуемых декоративных характеристик финишного слоя, придание ему определенной формы и фактуры.
Помимо этого штукатурка защищает конструкции от воздействия различных негативных факторов окружающей среды, а еще повышает эксплуатационные характеристики, понижает теплопотери, уменьшает звукопроводность.
Чтобы правильно подобрать и купить штукатурку в Минске необходимо обратится к профессионалам своего дела, а именно в магазин строительных материалов Строй-Лавка, где работают грамотные и преданные своему делу специалисты.
Штукатурка для внутренней отделки