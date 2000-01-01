Закладка "H-mist Увлажнитель для кожи GE-2000A"

H-mist Увлажнитель для кожи GE-2000A
H-mist представляет собой устройство, которое преображает обычную воду в водородную. Насыщенная водородом вода с нано-пузырьками является универсальным косметическим средством, позволяющим обеспечивать коже лица ежедневный уход, без использования химических средств. Но также данное устройство способно обогатить воду водородом, так что она будет доступна для употребления внутрь.
С H-mist Вы забудете о том, что кожа бывает проблемной. Всего через несколько дней цвет и структура кожи выровняется, исчезнут покраснения, прыщи и черные точки. Водород способен уничтожить около 99,9% микробов, которые способствуют появлению угрей. Кожа лица станет светлой, поры сузятся, а морщины разгладятся. Для получения такого эффекта необходимо лишь умываться водородной водой утром и вечером.
Ионизация воды происходит под воздействием тока, пропускаемого через платиновый электрод, размещённый в нижней части флакона. Драгоценный металл выступает в качестве катализатора, ускоряющего процесс, к тому же он устойчив к окислению, что гарантирует долгий срок службы прибора. Процедура насыщения воды молекулярным водородом занимает всего 30 секунд. Заливать в прибор можно практически любую воду: и минеральную, и обычную. Отрицательно заряженные ионы нарушают целостность мембран микроорганизмов, взаимодействуя с их белками и забирая из молекул положительно заряженные ионы водорода. Подобное воздействие способно уничтожить до 99,9 % бактерий и вирусов, при этом оно никак не вредит клеткам нашего организма.
Благодаря данному устройству, Вы сэкономите деньги на приобретении дорогостоящих средств и кремов для ухода за кожей, а эффект превзойдет Ваши ожидания. Комплексное воздействие позволяет добиться выраженного омолаживающего эффекта: очистка и повышение тонуса кожи приводит к разглаживанию морщин. Кроме выше перечисленного, с помощью обогащенной водородом воды Вы сможете устранить неприятный запах обуви и очистить ротовую полость. H-mist необходим каждой девушке и женщине.
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