Закладка "Правильное питание: как укрепить сосуды, чтобы не было атеросклероза, тромбоза, инфаркта."

Правильное питание: как укрепить сосуды, чтобы не было атеросклероза, тромбоза, инфаркта.
Прекрасное самочувствие, крепкое здоровье напрямую связано с состоянием строительного материала всех органов и систем - клеток.
Как цветок без света, почвы и воды увянет за короткий срок, так и тело потеряет жизненную силу без кислорода и питания.
А доставляют жизненно важное питание красные кровяные тельца (эритроциты) по капиллярам. Поэтому состояние клеток тесно связано со здоровьем капилляров (в переводе с латыни capillaris - волосяной), самых тонких и мелких сосудов, рассмотреть которые можно только с помощью микроскопа.
Через капилляры доставляются клеткам глюкоза, кислород, минералы, кислоты, витамины, гормоны, и выводятся из организма отработанные вещества - такие как диоксид углерода (он же углекислый газ) и остатки разрушенных клеток.
Благодаря этой работе клетки питаются, растут, восстанавливаются, очищаются и лечатся.
Опять же если провести аналогию с растительной жизнью, без мощной корневой системы (у человека- капилляров) невозможно вырастить сильное дерево с сочной кроной.
Кровеносная система не отдыхает ни минуты, поэтому дополнительная поддержка никогда не мешает. Есть комплекс продуктов для укрепления сосудов:
• овощи и фрукты, богатые витамином C;
• бобовые;
• гречка;
• зелень (особенно щавель);
• рыба;
• молоко;
• морепродукты.
Рецепт зеленого смузи смотрите в видео!
Очень полезны отвары различных ягоды и их отвары, особенно шиповника и черноплодной рябины.
Здоровая еда – не значит безвкусная. Оливковое масло, кайенский перец и куркума способны и улучшить кровообращение, и придать блюду колорит.
Рацион стоит скорректировать, если в нем присутствуют вредные продукты. Укрепить сосуды не получится, если постоянное есть фаст-фуд, пить кофе, употреблять алкоголь, курить. Они дают прямо противоположный эффект.
Работающая формула для здоровых сосудов без атеросклероза:
- Здоровое питание
- Прогулки и физическая активность
- Golden Reishi, экстракт 4 видов грибов Рейши в точном соотношении.
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