Закладка "Интерьер Японии "

Интерьер Японии
В ХИІ В. ОКОНЧАТЕЛЬНО СЛОЖИЛСЯ ТИП ЖИЛОГО ДОМА, ВОБРАВШИЙ В СЕБЯ НАИБОЛЕЕ ЦЕННЫЙ КОНСТРУКТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ЯПОНСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ВРЕМЕНИ И С НАИБОЛЬШЕЙ ПОЛНОТОЙ ОТРАЗИВШИЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О НЕРАСТОРЖИМОЙ СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ.
КОНСТРУКТИВНОЙ ОСНОВОЙ ЯПОНСКОГО ДОМА ЯВЛЯЛСЯ ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС С РАЗДВИЖНЫМИ СТЕНАМИ СЕДЗИ, ПРЕДСТАВЛЯВШИМИ СОБОЙ СКОЛЬЗЯШИЕ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ, ОКЛЕЕННЫЕ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ БУМАГОЙ, ПРОПУСКАЮЩЕЙ МЯГКИЙ РАССЕЯННЫЙ СВЕТ. СЁДЗИ УСТАНАВЛИВАЛИСЬ МЕЖДУ ОПОРНЫМИ СТОЛБАМИ ПОСТРОЙКИ И РАЗДВИГАЛИСЬ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА, СВЯЗЫВАЯ ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО С ПРИЛЕГАЮШИМ К НЕМУ САДОМ. В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА В ДОЖДЛИВЫЕ МЕСЯЦЫ СТЕНЫ СНАРУЖИ ЗАКРЫВАЛИ РЯДОМ СПЛОШНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ АМАДО, КОТОРЫЕ В ЯСНЫЕ И ТЕПЛЫЕ ДНИ УБИРАЛИ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЯЩИК.
ОСОБЕННОСТЬЮ ИНТЕРЬЕРА БЫЛА СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЛАСЬ ВНУТРЕННИМИ РАЗДВИЖНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ ФУСУМА. ЭТО БЫЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ РАМЫ, ПОКРЫТЫЕ ПЛОТНОЙ НЕПРОЗРАЧНОЙ БУМАГОЙ ИЛИ ОБТЯНУТЫЕ ШЕЛКОМ. ФУСУМА МОГЛИ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ПАЗАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПОЛУ МЕЖДУ СОЛОМЕННЫМИ МАТАМИ ТАТАМИ. СТРОГО УСТАНОВЛЕННЫЕ РАЗМЕРЫ ТАТАМИ (90Х195 СМ) ОПРЕДЕЛЯЛИ ПРОПОРЦИИ ВСЕГО СООРУЖЕНИЯ И ЕГО ПЛОШАДЬ. ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ ДОМА БЫЛА РАСПОЛОЖЕННАЯ ПОД ВЫНОСОМ КРЫШИ ВЕРАНДА ЭНГАВА, ЯВЛЯВШАЯСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ПОЛА КОМНАТЫ И СЛОЖЕННАЯ ИЗ ШАТЕЛЬНО ОТПОЛИРОВАННЫХ БРУСКОВ ДЕРЕВА.
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ И ЧЕТКОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ЧЛЕНЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА СОЗДАВАЛО ПРИ НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРАХ ПЛОШАДИ ПОМЕШЕНИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПРОСТОРА. МЕБЕЛИ В ДОМЕ ПОЧТИ НЕ БЫЛО. ВСЕ ВЕШИ ХРАНИЛИСЬ В СТЕННЫХ ШКАФАХ И ВЫНИМАЛИСЬ ТОЛЬКО ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ. В ГЛАВНОЙ КОМНАТЕ ЖИЛОГО ДОМА БЫЛА УСТРОЕНА НИША С ПРИПОДНЯТЫМ УРОВНЕМ ПОЛА ТОКОНОМА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ
ДЛЯ РАЗМЕШЕНИЯ В НЕЙ ЖИВОПИСНОГО ИЛИ КАЛЛИГРАФИЧЕСКОГО СВИТКА И СООТВЕТСТВУЮШЕЙ ЕМУ ПО СТИЛЮ КОМПОЗИЦИИ ИЗ ВЕТОВ
ИКЭБАНА. РЯДОМ С ТОКОНОМА РАСПОЛАГАЛАСЬ ПОЛКА ТАНА, НА КОТОРУЮ СТАВИЛИ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ПРЕДМЕТОВ: ЛАКОВУЮ ШКАТУЛКУ, ФАРФОРОВОЕ БЛЮДО ИЛИ ВАЗУ, НЕБОЛЬШУЮ СКУЛЬПТУРУ ИЗ ДЕРЕВА, БРОНЗЫ ИЛИ СЛОНОВОЙ КОСТИ ОКИМОНО. СУЩЕСТВОВАНИЕ В ЯПОНСКОМ ДОМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕСТА ДЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА ОПРЕДЕЛИЛО ВСЮ СИСТЕМУ ДЕКОРАТИВНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА, ОСНОВАННУЮ НА ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИИ НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОМА И ТОНКО ПРОДУМАННОЙ КОМПОЗИЦИИ В ТОКОНОМА. КАРТИНА В НИШЕ ДОЛЖНА БЫЛА СООТВЕТСТВОВАТЬ ВРЕМЕНИ ГОДА, ОТКЛИКАТЬСЯ НА НАСТРОЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ГАРМОНИРОВАТЬ С ПЕЙЗАЖЕМ, ОТКРЫВАЮЩИМСЯ ВЗОРУ ПРИ РАЗДВИНУТЫХ СЕЛЗИ. САД ЯВЛЯЛСЯ НЕОТЬЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЯПОНСКОГО ЖИЛИША. ЕГО КОМПОЗИЦИЯ БЫЛА ОСНОВАНА НА СТРЕМЛЕНИИ ВЫЗВАТЬ ИЛЛЮЗИЮ БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ И ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА ДАЖЕ НА ОЧЕНЬ НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ ЗЕМЛИ.
ПОСТРОЕНИЕ САЛА БЫЛО РАССЧИТАНО НА УГОЛ ЗРЕНИЯ, ПОД КОТОРЫМ ОН БУДЕТ ВИДЕН ЧЕЛОВЕКУ, СИДЕВШЕМУ НА ТАТАМИ ИЛИ ВЕРАНДЕ ЭНГАВА.
МАЛЕНЬКИЙ САД ОЛИЦЕТВОРЯЛ ПРИРОДУ В ЦЕЛОМ С ТАКИМИ ВАЖНЕЙШИМИ ТРАДИЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, КАК ГОРЫ И ВОДА. ИНОГДА ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАВАЛОСЬ ТАК НАЗЫВАЕМОМУ СУХОМУ САДУ, В КОТОРОМ ГАЛЬКА И ПЕСОК ИЗОБРАЖАЛИ ВОДУ, А ГРУППЫ СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫХ ПО ФОРМЕ И РАЗМЕРАМ КАМНЕЙ ОСТРОВА, ГОРНЫЕ ПИКИ, СКАЛЫ.
УМЕНИЕ ГЛУБОКО ЧУВСТВОВАТЬ КРАСОТУ ПРИРОДЫ ПРОЯВИЛОСЬ ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ К МАТЕРИАЛАМ, ИЗ КОТОРЫХ СОЗДАВАЛОСЬ ЖИЛИШЕ.
ТАК, ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДЕРЕВА ДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЕГО ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ: СОПОСТАВЛЯЛИСЬ РАЗЛИЧНЫЕ ОТТЕНКИ ДРЕВЕСИНЫ, ВЫЯВЛЯЛАСЬ НЕПОВТОРИМАЯ ФАКТУРА КАЖДОГО ДЕРЕВА.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕИ, ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ ТРАДИЦИОННОГО ЯПОНСКОГО ДОМА ЕДИНСТВО ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, ОДУХОТВОРЕННОСТЬ СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ СОВРЕМЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА. ЛЮБАЯ ВЕЩЬ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК СИМВОЛ, ВЫРАЖАЮЩИЙ СУЩЕСТВО ПРИРОДЫ И ТАЯЩИЙ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ АССОЦИАЦИЙ. В ПРАКТИКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЕТСЯ ТОМУ ПРЕДМЕТУ, В КОТОРОМ ПОДЧЕРКИВАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА МАТЕРИАЛА, ОТВЕРГАЕТСЯ ПРОИЗВОЛ МАСТЕРА И СОХРАНЯЕТСЯ СВЯЗЬ С ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ ГЛУБОКОГО ПОЧТЕНИЯ К РУКОТВОРНОЙ ВЕШИ.
Привет!
Похоже, вы зашли сюда первый раз, и еще не знаете что
такое МоёМесто.ru?
Это сервис интернет закладок. Для чего он может вам пригодится?
Здесь вы можете хранить все свои закладки
Просто зарегистрируйтесь
, установите панель
МоёМесто::Панель
в свой браузер,
и вы сможете сохранить любую страницу в Интернете в один клик.
А если у вас уже есть коллекция любимых ссылок в браузере — вы можете
импортировать
их в МоеМесто
.
Здесь вы можете хранить любые файлы
Картинки, фотографии, документы, музыку и даже видео — все что угодно.
500 Мегабайт дискового пространства
предоставляется бесплатно
.
Время хранения файлов не ограниченно
.
Зарегистрируйтесь
прямо сейчас, и уже через несколько секунд
вы сможете хранить свои закладки в Интернете!