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Как добавить кнопки в ваш браузер

Самый удобный способ использовать МоёМесто — добавить две кнопки на панель закладок своего браузера — МоёМесто и Добавить

Как это сделать? Очень просто:

Для Google Chrome

1. Включите панель закладок в меню настроек: настройки → Всегда показывать панель закладок (или нажммите Ctrl+B)

2. Перетащите мышью две ссылки на личную панель:

Добавить - Кнопка для добавления ссылок (или Добавить - Кнопка для добавления ссылок в отдельном окне)
МоёМесто - Мои закладки

Теперь, если вам понравилась какая-либо web страница, и вы хотите сохранить ее в МоемМесте — просто нажмите на кнопку Добавить на панели закладок вашего браузера

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