Как добавить кнопки в ваш браузер

Как это сделать? Очень просто:

Для Google Chrome

1. Включите панель закладок в меню настроек: → Всегда показывать панель закладок (или нажммите Ctrl+B)

2. Перетащите мышью две ссылки на личную панель:

(или - Кнопка для добавления ссылок в отдельном окне) - Кнопка для добавления ссылок

- Мои закладки

Теперь, если вам понравилась какая-либо web страница, и вы хотите сохранить ее в МоемМесте — просто нажмите на кнопку на панели закладок вашего браузера