Как добавить кнопки в ваш браузер

Как добавить кнопки в ваш браузерСамый удобный способ использовать МоёМесто — добавить две кнопки на панель закладок своего браузера — и
Как это сделать? Очень просто:
Для Google Chrome
1. Включите панель закладок в меню настроек: → Всегда показывать панель закладок (или нажммите Ctrl+B)
2. Перетащите мышью две ссылки на личную панель:
Теперь, если вам понравилась какая-либо web страница, и вы хотите сохранить ее в МоемМесте — просто нажмите на кнопку на панели закладок вашего браузера
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