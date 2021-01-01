Что такое эзотерика на самом деле и что она изучает

Эзотерика: что это такое на самом деле

Что такое эзотерика и что она изучает

Термин «Эзотерика» означает «тайное знание». Это достаточно емкое понятие, которое включает систему учений о Вселенной и внутреннем мире человека. Эзотерические знания появились в глубокой древности, они накапливались и передавались из поколения в поколение. Интересным фактом является наличие тайных учений эзотерики у всех народов на Земле. Эзотерика изучает связь человека со Вселенной, глубинно-мистический смысл его существования.

Совет: Если вы хотите познать эзотерику лишь для того, чтобы доказать себе, что ничего особенного и сверхъестественного в этом учении нет, оставьте свои затеи, лучше займитесь более приземлёнными делами; ваш час для познания истины ещё придёт.

Простыми словами, «эзотерика» (с греч. «внутренний») – это наука, которая в первую очередь изучает и применяет на практике духовные законы. Эзотерика это инструмент, который дает возможность исцелиться (выздороветь душой и телом). Простыми словами, эзотерика – это учение о человеческой внутренней природе и всё, что относится к внутренней трансформации человека.

Человеческая жизнь полна невзгод, болезней, несчастий. Мы привыкли принимать невезение как неизбежное зло. И вдруг оказывается, что несчастья вовсе не обязательный атрибут жизни, а следствие допущенных ошибок. Стоит лишь избавиться от пороков, дурных привычек, перестать обвинять судьбу, родных и заняться совершенствованием самого себя, и все изменится.

Эзотерика это то, что дает человеку надежду, раскрывает возможности и способности. Кроме того, все неизведанное, загадочное увлекает и волнует воображение. Правда, прикоснуться к эзотерическим знаниям дано не всем.

Существует непрерывность линии мысли и знания, она тянется из века в век, из эпохи в эпоху, из одной страны в другую. Эта линия глубоко скрыта под слоями религии и философских систем, которые представляют собой лишь толкования идей, принадлежащих глубинной истинной основной линии.

Согласно эзотерическим идеям, на Земле существовали и сменяли друг друга многочисленные цивилизации, неизвестные нашей исторической науке. Некоторые из них достигли гораздо более высокого уровня, чем существующая цивилизация, которую считают высшей из всех, когда-либо достигнутых человечеством.

От многих древних цивилизаций не осталось никаких следов, но достижения науки тех отдалённых эпох не оказались полностью утраченными. Приобретённое знание сохранялось из века в век, из одной эпохи в другую; оно передавалось от одной цивилизации другой.

Хранителями этого знания были школы особого рода, в них знание хранили от непосвящённых, которые могли исказить и разрушить его. Скрытое знание передавалось только от учителя к ученику, прошедшему длительную и трудную подготовку.

Прошлое изменить не возможно, его возможно только переосмыслить. Все события прошлого – это череда уроков, о том, что иногда вы сделали все правильно, а иногда ошибались.

Эзотерика отношений и гармонизация семейной жизни является важной частью эзотерических практик. Чем глубже вы начинаете понимать свой внутренний мир, тем больше вы получаете возможность выстраивать сбалансированные отношения в семье. Конечно, всегда идеально, если муж и жена практикуют самопознание и самосовершенствование, медитацию и йогу, совместно.

Эзотерика и социум, эти взаимоотношения выстраиваются в сфере правильного понимания жизни в целом. Правильно развивающийся человек стремится построить свою жизнь на всех уровнях и во всех аспектах своей жизни: духовное самосовершенствование и материальное благополучие, семейное счастье и крепкое здоровье. Именно поэтому, правильно развивающийся эзотерик демонстрирует на своей жизни гармонию во всем.

Благодарность – это завершенность. Изменить прошлое не возможно, но его возможно и нужно переосмыслить, только тогда вы сможете двигаться дальше, не оборачиваясь бесконечно назад. Депрессивные люди постоянно живут в кризисах, неудачах, конфликтах и ошибках прошлого. Проанализируйте, осознайте, переосмыслите и научитесь из прошлого и двигайтесь, двигайтесь в будущее.

Вы не сможете быть хозяином другого человека, потому что сознание, душа, интеллект и ум другого человека – это нечто нематериальное. Можно контролировать тело другого человека, его передвижение, действия, но невозможно владеть его внутренним миром.

В наше время постоянно усовершенствуются технологии манипуляции сознанием, они становятся все более тонкими и изощренными. Параллельно с этим развиваются метолы саморазвития, самосовершенствования, медитации, которые обеспечивают внутреннюю свободу. В этом тоже проявляется борьба добра и зла.

Эзотерика – это учение о необъяснимых силах, которые отрицаются наукой. Ученые долгое время считали эзотерику – учение о мистике. Но, как доказывает жизнь, многие мистические” факторы являются частью нашей жизни и даже частью науки. Самолеты, телефоны, телевизоры – все это в прошлом казалось нереальным. И, следовательно, эзотерика – это наука, только еще начинающаяся наука. Люди либо верят и изучают эзотерику, либо ее отвергают, не признают. И третий путь, относиться к ней нейтрально, особо не анализируя.

Основы тайного учения и совокупности знаний берут начало ещё со времён Платона и Аристотеля. За тысячи лет эзотерика потеряла свою истинную этимологию, теперь теорию преподают на курсах, а в интернете каждый желающий может по крупицам собрать интересующую информацию о мистическом.

Ранее, со времен происхождения эзотерики, непосвященные, не имели возможности владеть знаниями о чем-то высшем, магическом. Теперь же ситуация приняла совсем другой ракурс. И, как минимум, трактовку понятия «эзотерика» сейчас воспринимают совсем по-другому.

И всё же присутствуют обязательные факторы раскрывающие понятие хоть и не сполна, но довольно ясно. Эзотерика предлагает получить знания о Человеке, устройстве Мира, о Добре и Зле. Получение этих знаний предусматривает ваш будущий выбор между Светом и Тьмой. Потому нужно с большой ответственностью относиться к подобным учениям.

Практически все направления эзотерики применяют в своем учении основные практические приемы:

Погружение в измененное состояние своего сознания (транс, медитация, гипнотические состояния, астральная проекция). Работа с потоком энергии. Воздействие на человека на расстоянии с целью исцеления или нанесения вреда. Познание окружающего мира с целью постигнуть всю Вселенную.

Эзотерика — это внутренняя суть человека, его тайное неподвластное уму содержание. Основное направление изучения эзотерики является получение знаний о природе людей, об их истинном предназначении.





Тест на экстрасенсорные способности





Возможно вам это будет интересно: