Психология отношений: раскрытие внутренних секретов (саморазоблачение)

Психология отношений саморазоблачение: раскрытие внутренних секретов

Интересный эксперимент

Содержание эксперимента очень простое, нужно лишь вспомнить свое детство, человека, который произвел на вас наибольшее впечатление. В вашей голове может быть много лиц, но оставьте только то, которое впечатляет вас больше всего. Затем вам нужно соединиться с этим, вспомнив, что вы делали между вами двумя. В это время вы обнаружите интересное явление, треть вещей, о которых вы думаете, являются какими-то «плохими вещами».

Упомянутые выше «плохие вещи» очень широки. Например, вместе пропускать уроки, вместе опаздывать, вместе не сдавать домашнюю работу и т. д. Конечно, есть еще несколько «импульсивных» моделей поведения, которые здесь не перечислены. Если вы часто посещаете встречи с классом, вы также можете это глубоко прочувствовать. Иногда среди множества одноклассников мы всегда вспоминаем, чем занимались в те времена. И примерно треть этих вещей — «плохие вещи». Конечно, можно оглянуться на свои нынешние межличностные отношения, какие из них можно назвать «железными приятелями»? Умеете ли вы говорить и говорить обо всем с ними?

Саморазоблачение сближает людей

В психологии есть такой закон: самообнажение сближает людей. Люди, которые вместе совершили «плохие вещи», с большей вероятностью завоют доверие окружающих. Так почему же через самораскрытие сближаются отношения между людьми?

1. Человеческий инстинкт — искать короткие пути

Если вы хотите добраться до определенного пункта назначения, то вы определенно выберете более короткий путь, что является подсознательным инстинктом человека. Даже если короткий путь может противоречить правилам, вы готовы пойти на риск. Благодаря этому сокращению ваши временные затраты, затраты на обучение и эмоциональные затраты значительно сокращаются. Психологические теории предполагают, что если у вас есть 1% шанс сделать что-то плохое, по крайней мере 70% ваших мыслей будут побуждать вас к этому. Поэтому люди, которые могут подумать о совместном совершении «плохих дел», будут незримо ближе друг к другу.

2. Настоящее ощущение того, что ты личность

Все знания должны научить людей искать истину. Если вы потеряете чувство подлинности как личности, это заставит людей чувствовать себя очень нереальными, вам будет трудно определить вас, и вы потеряете хорошее впечатление о себе. На самом деле очень мало людей, которые могут быть похожи на святых. Таким образом, правильное раскрытие некоторых ваших секретов друзьям повысит их доверие к вам. В то же время, по возможности, даже совершение каких-то безобидных «плохих поступков» может усилить взаимную близость. Особенно между влюбленными, если целый день любовь вряд ли увенчается успехом.

3. Сила безусловной поддержки

Каким бы интровертом ни была ваша личность, вы наверняка будете жаждать безоговорочной поддержки. Потому что, если с вами никто не согласен, никто вас не поддерживает, вы будете чувствовать себя брошенным. Таким образом, можно сделать вывод, что почти всем нужна сила безусловной поддержки. Другими словами, если мы с вами друзья, даже если я знаю, что вы не правы, я безоговорочно поддержу вас. Это "позиция", если интерпретировать ее в политических терминах. Люди, которые стоят на одной стороне, будут поддерживать друг друга, правы они или нет.

В то же время вышеприведенное объяснение оказывается, что это не то же самое, что позиционировать себя как «мудреца», чтобы завоевать уважение и признание окружающих. Если вы научитесь открываться своим друзьям, тогда у вас будет больше близких друзей. Мало того, люди, которые часто раскрывают свои мысли, более здоровы, позитивны, оптимистичны и более жизнерадостны, чем те, кто любит скрывать свои мысли в сердце. Хорошие братья, не будьте вежливы, хорошие подруги, не делитесь. Поговорите со своими друзьями, если у вас есть что-нибудь, и обратитесь к своим друзьям, если вам нужна помощь. Когда они взаимодействуют друг с другом, отношения становятся ближе.

В общем, если вы научитесь гибко вести себя в мире и научитесь использовать более гибкое мышление для решения проблем, вам будет комфортнее в жизни.

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