Закладка "почему МК может перезагружаться"

почему МК может перезагружаться
1)Плохое питание (Слабый источник, большой уровень пульсаций, контролируемый из вне источник питания(USB-port PC))
контроллер должен быть обязательно сброшен при напряжении питания ниже критического.
При снижении питания работающего МК может произойти все что угодно, вплоть до повреждения программы во флэши.
Не доверяю ни каким BODам, а ставлю внешний супервизор.
2)Помехи (Длинные провода питания, длинные провода к датчикам, вкл/выкл реле и др мощной нагрузки)
3)Перегрузка по току как отдельного вывода, так и МК в целом (Ток на вывод может быть и 40мА, но в целом на МК, например, 120мА)
4)Неправильно выставленные фьюзы (включена "собака" watchdog, но в программе не сбрасывается, включен бит совместимости, бит контроля просадки напряжения BOD)
5)деление на ноль
6)Переполнение переменной, массива (например, выбран тип byte, а надо int )
??? unsigned long ii = 0; 32-битная переменная и, когда она заполнена, вызывает переполнение и перезагрузку
7)Плохой кварцевый резонатор (сам кварц, схема, конденсаторы обвязки, кварц не заземлен, не запрограммированный бит CKOPT - очень сильно влияет на амплитуду тактовых импульсов от кварца) поставьте ckopt галочку и посмотрите осциллографом с делителем 1/10 размах напряжения на ноге xtal2.
если там меньше 2/3 от напряжения питания- меняйте кварц илии его обвеску.
Использование внешних и встроенных керамических резонаторов крайне нежелательно ввиду зависимости частоты от температуры, от напряжения питания и других внешних факторов
8)Загрязнения на плате (флюс, пыль, насекомые, окислы)
9)Если не работает основной тактовый генератор, то WDT никак не осилит перезапуск.
10)неудачная разводка платы.
Иногда может повлиять толщина и материал дорожек.
Замечал что платы изготовленные разными подрядчиками по одному и тому же рисунку могут вести себя по разному.
некоторые (целые партии PCB) глючили - приходилось резать дорожку питания в непосредственной близости от МК и вставлять LC фильтр.
11)Компиляция с другими утилитами, параметрами, библиотеками, настройками (версии, билды и т.п.)
12)компьютерный блок питания. В незаземленном варианте на корпусе присутствует 110 Вольт, которые так и ищут куда бы стечь. Кроме того требуется какая-то минимальная нагрузка по линии 5 вольт (обычно 0,2-0,5 амп), а без неё напряжение на выходе прыгает с частотой от нескольких Hz до десятков Hz
13)USB-serial контроллер Arduino перезагружает МК каждый раз, когда терминальная программа (в т.ч. Serial monitor, встроенный в ПО Arduino IDE) устанавливает соединение. Реализовано это следующим образом: у USB-serial контроллера вывод DTR (Data Terminal Ready) связан с выводом RESET. Если программа, работающая с виртуальным последовательным портом, использует DTR, то при установке соединения МК перезагружается.
14)Подключена библиотека, но не подключено оборудование, соответствующее этой библиотеке.
15)Неинициализированные в программе переменные
16)Софт со стороны ПК (Sony Ericsson, вирусы), пытающийся периодически обращающийся к USB порту с целью определить, чем является подключеное USB-устройство (мобильным телефоном) (сигнал DTR дёргает ресет)
17)Использование рекурсии
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