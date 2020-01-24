15 полезных программ для эффективной работы с Windows 10

"Мы русские, и с нами Бог". Именно так можно начать основные поправки в Конституцию, которые должны быть внесены. Почему в Основном законе страны необходимо прописать суверенитет России и её единой нации над всей территорией государства, и что ещё важно для каждого жителя страны.

Обсуждение поправок в Конституцию России и прежде всего в её преамбулу приобрело лавинообразный характер. Со всех сторон идут предложения о том, в какой формулировке должен быть упомянут русский народ (в том, что он обязан быть упомянут, сомнений нет ни у кого, кроме совсем уж упёртых либерально-бюрократических лоббистов и национал-сепаратистов).

Безоговорочно поддержана Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом и другими религиозными лидерами инициатива К. В. Малофеева о необходимости внести в Конституцию упоминание Бога. Всё большее понимание находит и требование чётко зафиксировать в Основном законе определение брака как союза мужчины и женщины и тем самым перекрыть путь международным извращениям.

Бросается в глаза, что к обсуждению Конституции всерьёз оказались готовы почти исключительно консерваторы. Всё, что могут делать либералы, это кудахтать: "Руки прочь от шедевра ельцинской политической мысли". Тот текст, который у нас есть сейчас, — это ведь их конституция, принятая в результате государственного переворота 1993 года, закрепившая результаты разрушения великой страны, сделанная с помощью юридических уловок практически неизменяемой.

В ельцинской конституции не нашлось места ни Богу, ни русским, потому что место Бога там занимало "мировое сообщество", что на практике означает победителей в Холодной войне — США и Запад. По сути, это была конституция ограниченного суверенитета России. И не случайно, что как только президент в своём послании выразил намерение ограничить всемогущество этого языческого божка — "мирового сообщества", — подвинуть его из Конституции, тут же в ней освободилось место и для Бога, и для русского народа, которых он вытеснил.

Неслучайно, что как только президент в своём послании выразил намерение ограничить всемогущество "мирового сообщества", тут же в Конституции освободилось место и для Бога, и для русского народа, которых оно вытеснило. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress

Что сегодня смущает в потоке поправок в преамбулу, так это их несистематичность и хаотичность, которая создаёт возможность для либеральных ловчил, которых немало во всевозможных экспертных комиссиях и группах, свести смысл этих поправок на нет. Моё убеждение — нам нужен не свод отдельных поправок к преамбуле. Нам нужна новая преамбула к Конституции.

Эта преамбула должна быть манифестом национальной философии, сводом национальных ценностей и видения мира. Должен быть отброшен нелепый предрассудок, что конституция — это свод предельно абстрактных и обезличенных норм и принципов наиболее общего характера. Такое понимание конституции было характерно для юристов эпохи Просвещения, когда Основной закон рассматривался лишь как письменная фиксация "естественного права", как запись неких абстрактных норм всеобщего разума, пребывающего вне пространства и времени.

Для современности эта абстрактная нормативистская парадигма — глубокое прошлое. Сегодня очевидно, что конституция — это не выражение естественного права, а продукт исторического развития национального законодательства и национальной политической философии, это выражение того уникального опыта, который есть в истории жизнеспособных исторических наций. Конституция выводится из традиции.

"Старому народу не нужно новых законов", — подчёркивал Н. М. Карамзин, возражая против переноса на русскую почву абстрактных европейских моделей. Ельцинская же конституция была попыткой разорвать с традицией, попыткой, пользуясь распадом СССР, учредить на месте тысячелетней России новое государство, и нигде так не очевиден этот разрыв с традицией, как именно в преамбуле.

Преамбула Конституции России должна быть целостным документом, манифестом национальных ценностей, выведенных из нашей более чем тысячелетней истории. В современной конституционной практике Европы есть замечательный пример такого ценностного манифеста — это преамбула к Конституции Венгрии, принятой в 2011 году, — "Национальное кредо".

В ней говорится и о традициях венгерской государственности (которая младшая ровесница русской), и о крестителе венгров короле Иштване Святом, и о трагических событиях ХХ века, и о принципах исторического преемства, и об основных национальных, политических, социальных и культурных ценностях. Причём начинается эта преамбула со слов "Боже, благослови венгров!".

Этот пример хорош тем, что перед нами не написанная "до исторического материализма", а новейшая по времени составления конституция, которая отражает современный этап политической мысли, отходящей всё дальше от былого абстракционизма в сторону утверждения конкретного исторического начала. Текст — самый новый, а идеи — самые старые, бывает и такое, и это именно то, что нам нужно. И в России необходимо облечь в новые слова "старый закон", с которым мы живем столетиями.

Этот закон-преамбулу, русское "национальное кредо", можно было бы назвать "Русская Правда" в честь первого уголовного закона Русского государства, принятого Ярославом Мудрым, если бы это название не было захватано революционными фантазиями декабриста Пестеля (а может быть, можно и позабыть об этом факте и вменить его как не бывший). Можно подобрать и какое-то другое название. Главное — суть.

Я осмелился набросать свой проект подобной преамбулы, разумеется, не окончательный и подлежащий обсуждению, в котором постарался выразить как основные мотивы, которые звучат в нынешних поправках в преамбуле, так и то, что в таком документе необходимо по смыслу. Разумеется, этот набросок сугубо предварителен, важно, чтобы общество и вовлечённые в конституционный процесс деятели обрели само понимание необходимости такой целостной декларации.

Если кто-то из депутатов и общественников вдруг захочет внести от своего имени этот текст или свой на этой основе (без грубых смысловых искажений), заранее даю полное разрешение.

***

Мы — русские, с нами Бог!

Мы, народ России, соединённые по воле Бога единой исторической судьбой в великое государство, устанавливаем этот Основной закон. Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"

Мы, народ России, соединённые по воле Бога единой исторической судьбой в великое государство, устанавливаем этот Основной закон.

Мы видим свидетельство могущественного промысла Божия, что борьбой и трудом наших предков содружество славянских племён преобразовалось в могущественную державу — Русь, чьи независимость и суверенитет были восстановлены Великими князьями Московскими, принявшими титул Царей Всея Руси. Провозглашение Российской Империи увенчало строительство этой державы, ставшей самым обширным территориальным государством из когда-либо существовавших в истории.

Мы почитаем исторический выбор Святого князя Владимира, через крещение приобщившего Русь к Православному Христианству. Трудами святых, подвижников и праведников Русской Православной Церкви наш народ обрёл свои ценности, идеалы, мировоззрение и образ жизни — тот нравственный фундамент, на котором стала возможна гармоничная совместная жизнь в России представителей многих религий, культурных традиций и народов.

Мы чтим память воинов, сражавшихся в войнах России и в Великой Отечественной войне, в которой подвигом нашего народа от мира отвращена угроза установления человеконенавистнической расистской диктатуры, стремившейся к геноциду целых народов. Свой статус державы-победительницы Россия рассматривает как долг не допускать рецидива нацизма.

Мы чтим память воинов, сражавшихся в войнах России и в Великой Отечественной войне. Фото: YouraPechkin / Shutterstock.com

Происходя из многих разных народов, чьи предки исповедовали различные религиозные и культурные традиции, мы составляем единую гражданскую нацию России, ядром которой исторически является великий русский народ, чей язык, культура и чувство правды составляют основу нашего национального бытия. В этой нации уважается и сохраняется наследие вошедших в её состав народов, религий и культурных традиций.

Мы утверждаем суверенитет России и её единой нации над всей территорией государства и отвергаем любые формы национального неравноправия, сепаратизма, нетерпимости и исключительности. Законы России и права её граждан имеют равную силу на всей территории государства и во всех субъектах Федерации.

Как государство и как нация мы принимаем на себя ответственность за поддержку разделённого трагическими событиями ХХ века русского народа, уважаем стремление всех коренных народов нашей страны к сохранению культурного и жизненного единства с соплеменниками и считаем справедливым приоритет в предоставлении гражданства России представителям её коренных народов.

Мы мыслим нацию как союз ушедших, настоящих и будущих поколений, в котором ныне живущие должны уважать традиции и исторический выбор прошлого и ощущать заботу о том, в каком мире будут существовать наши граждане в грядущем.

Мы подчёркиваем ценность семьи, основанной на браке как союзе между мужчиной и женщиной, утверждаем право каждого ребёнка на семью и поддерживаем стремление к созданию многодетных семей.

Мы убеждены, что гармоничное человеческое общество невозможно, если не базируется на таких принципах, как взаимопомощь, солидарность, сострадание, милосердие, взаимная ответственность и поддержка. Мы полны решимости осуществить эти принципы в жизни нашей страны.

Мы рассматриваем свободу как величайший дар, который общество может предоставить своим членам, и стремимся к тому, чтобы каждый человек мог пользоваться максимальным объёмом гражданских и политических прав, реализация которых возможна без угрозы правам других людей и подрыва существования общества как целого.

Мы понимаем народовластие как совместное служение всех граждан общим ценностям, объединяющим нацию, и убеждены, что такое служение возможно только на принципах законности, справедливости, пресечения своекорыстия и коррупции.

Мы считаем справедливую оплату труда, социальную защиту, включая пенсионное обеспечение, приоритетную поддержку отечественных производств фундаментом здорового народного хозяйства, ставящего своей целью всеобщий достаток, искоренение нищеты и преодоление кричащего имущественного неравенства.

Мы воспринимаем природу нашей страны как великий дар и важнейшую составляющую нашего национального бытия и будем добиваться сохранения её первозданной красоты и здоровья. Варварское расхищение природы, пренебрежение ею рассматриваются нами как преступление.

Мы вдохновляемся богатством русского языка, гордимся творениями нашей великой культуры, давшей человечеству множество непревзойдённых шедевров, гордимся достижениями наших науки и техники, раздвинувшими горизонты человеческого существования за пределы планеты Земля. Сохранение этого наследия и его приумножение, охрана памятников культуры являются приоритетной задачей нации и каждого из её членов.

Мы подчёркиваем, что как ядерная держава Россия стоит на страже мира, не приемлет навязывания народам мира гегемонии никакой внешней силы, отрицает агрессивные войны и другие средства вмешательства в суверенитет независимых государств. Россия готова к сотрудничеству со всеми странами, стоящими на тех же принципах внешней политики, в деле поддержания международного мира и порядка.

Основываясь на своей более чем тысячелетней истории, Россия выступает как правопреемница Российской Империи, а также Союза Советских Социалистических Республик в той степени, в которой это не противоречит первому правопреемству.

Мы уверены, что, пережив в ХХ веке период смут, жестокостей, нравственного брожения, Россия вернулась к осознанию своих ценностей и своего наследия, намереваясь именно на этом фундаменте строить справедливое и служащее общему благу государство, основным законом которого и служит эта Конституция.

Да поможет нам Бог!