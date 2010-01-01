Компания «Добрі Вікна» - одна из многих компаний в Киеве по установке пластиковых окон. Ведет свою историю с 2010 года. Занимает лидирующие позиции по продаже светопрозрачных конструкций в Киеве, в Киевской области, в Святошинском районе, а может и на Вашей улице.
«Добрі Вікна» это качественное остекление окон и балконов. Основные виды услуг - установка пластиковых окон и дверей. И другие строительно-ремонтные услуги. Главный приоритет компании - качество. Безупречное качество остекления достигается благодаря тщательному выбору опытных специалистов по установке окон и заботливом отношении к каждому клиенту.
Оконная компания устанавливает изделия, соответствующие европейским стандартам качества. Производство окон и дверей происходит из лучших материалов на новейшем спецоборудовании. Потребители получают качественные окна по доступной цене
в Киеве и области.
Характерные особенности компании «Добрі Вікна» Киев:
- изготовление окон и дверей из качественного пластикового профиля от брэндов: Rehau, WDS, OPENTECK, Aluplast;
- возможность установки солнцезащитных, энергосберегающих и противоударных стеклопакетов;
- обычные белые или окна с ламинацией на любой вкус;
- добротная фурнитура разных видов;
- экологичность и безвредность для человека;
- возможность заказать окна экономного и премиум класса.
Оконная компания дает возможность купить окна дешевле благодаря использованию скидок. Предлагается накопительная система, скидки для пенсионеров, дешевле при полной предоплате. Фирменное остекление - пластиковые окна недорого с гарантией долгого срока службы, смотрите на сайте.
Компания: Добрі Вікна dobrivikna.com.ua. Страна: Украина. Город: Киев.