Остекление, утепление, внешняя и внутренняя отделка балконов и лоджий или просто балкон под ключ
- это трудоемкая и ответственная работа.
Ваш балкон или лоджия требует ремонта или Вы решили выгодно выделить от соседей эстетичный внешний вид? А может просто желаете утеплить? Выполнение этой услуги доверяется наиболее опытным специалистам компании «Добрі Вікна» Киев.
Перед тем, как окончательно и бесповоротно устанавливается холодная погода, важно своевременно заняться теплоизоляцией балкона. В этом случае широко используются различные технологии и строительные материалы – от винилового и стального сайдинга до традиционной кладки из кирпича.
Но традиционно остается одно слабое место – это оконные проемы, через которые тепловые потери с особо холодные зимы могут оказаться весьма существенными (до 50-70%!).
Остекление и отделка балкона для нашего опытного мастера не составит особого труда. Ваш балкон примет совершенно новый эстетичный и привлекательный вид - внути и снаружи. Плюс ко всему утепление добавит дополнительный комфорт в холодный период.
Услуга Балкон под ключ осуществляется в несколько приемов
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1. Выезд к Вам замерщика (бесплатно), где обсуждаются все нюансы работы в сочетании с пожеланиями хозяев. Сам собственно замер, выяснение вопросов, связанных с отделкой балкона или лоджии, а также некоторые практические рекомендации, основанные на опыте.
2. Закупка материала. Панели для внутренней отделки закупаются на строительных базах с отличной репутацией высокого качества производителя. Расходные материалы также закупаются в специализированных магазинах.
3. Доставка материала на Ваш адрес. Стеклопакеты, панели ПВХ, все расходные материалы, утеплитель для балкона доставляются за один раз. Вам не нужно будет отрываться от своих дел по несколько раз на неделе.
4. Выполнение работ по утеплению и по отделке (например, балкон 3 на 1 метр) занимает два рабочих дня. В отдельных случаях больше, когда требуется утепление большей площади.
5. Сдача и прием выполненной работы
Оконная компания «Добрі Вікна» Киев - занимается остеклением квартир и домов, остеклением балконов по доступным ценам. Компания работает на оконном рынке уже более 10 лет. Основной девиз компании - прежде всего идеальное качество работы.
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