Закладка "Премиумные пластиковые подоконники"

Компания «Добрі Вікна» представляет широкий выбор самых востребованных пластиковых подоконников на рынке Украины.
Премиумные пластиковые подоконники
— это качественная имитация дорогих мраморных подоконников по доступной цене. Подоконники производятся с использованием современных технологий на немецком оборудовании по европейским стандартам качества.
Глянцевая мраморная поверхность пластиковых подоконников поражает натуральностью материала и приятным ощущением от прикосновения. Форма капиноса подоконников усиливает впечатление натуральности мрамора.
Состав подоконника — это пластиковая основа с оригинальной структурой внутренних ребер жесткости, которые не проступают на лицевую поверхность, что необходимо для нанесения глянцевого покрытия на подоконник. Для покрытия используется акриловый ламинат - уникальный по своим свойствам материал.
Преимущества премиумных пластиковых подоконников
1. Идеально гладкая глянцевая поверхность подоконников, позволяет максимально упростить уход за подоконником и не требует использования чистящих средств. Обычный пластиковый подоконник с шероховатой поверхностью - с каждым годом все сложнее отчистить загрязнения. А его внешний вид при этом оставляет желать лучшего. Премиумный подоконник не имеет таких проблем десятилетиями, вместе с Вашим новым окном, сохраняет свою презентабельность.
2. Высокая стойкость к износу и царапанью поверхности, позволяет легко перемещать по премиумному подоконнику цветочные горшки и прочие предметы интерьера без ущерба для его глянцевой поверхности.
3. Высокая термостойкость позволяет пластиковому подоконнику выдерживать горячие предметы, в том числе и тлеющую сигарету, хотя в этом случае все-таки лучше использовать предназначенную для сигарет пепельницу.
4. Высокая влагостойкость и паростойкость обеспечивают долгосрочное использование подоконника без угрозы расслоения и набухания от влажности или сырости, как это, к сожалению, происходит например, с подоконниками из ДСП или некачественно обработанного дерева.
5. Устойчивость к ультрафиолету сохраняет первоначальный вид пластикового подоконника десятилетиями. Тепличный эффект солнечных лучей через оконное стекло никоим образом не изменит ни цвет, ни рисунок премиумного подоконника.
6. Эксклюзивная конструкция обеспечивает необходимую для подоконника прочность при эксплуатации и позволяет становиться на него ногами, например, при мойке окон, не боясь, что он будет поврежден.
7. Эксклюзивный декор, великолепно воспроизводящий натуральный мрамор и дерево в глянце, удовлетворят не только эстетические требования потребителей. Известно, что натуральные материалы помимо высокой и недоступной большинству потребителей стоимости очень прихотливы и требовательны в уходе. Так, мрамор, например, очень боится цветных напитков, таких как кофе или вино. Пятна от них остаются практически навсегда. Премиумный пластиковый подоконник лишен этих недостатков и может широко применяться как элемент дизайна интерьера.
Компания «Добрі Вікна» Киев, Святошино dobrivikna.com.ua - представляет широкий выбор популярных и востребованных подоконников на рынке Украины.