Закладка "Основные строительные материалы для возведения стен дома"

Строительный рынок предлагает большой ассортимент материалов для возведения стен дома. Настолько большой, что очень легко пройти мимо «того единственного», который идеально подходит под возможности и запросы конкретного потребителя. Чтобы не ошибиться с выбором, и была создана эта статья, рассматривающая современные строительные материалы для стен с позиции цены, трудозатрат, эксплуатационных характеристик (в частности теплоизоляции) и эстетичности.
Керамический кирпич
Керамический кирпич – это натуральное сырье, которое характеризуется высокой прочностью, не пропускает влагу и звуки и имеет привлекательный внешний вид.
Кирпич бывает полнотелым или пустотелым. В последнем случае он имеет отверстия, отлично задерживающие тепло.
Керамический кирпич – универсальный материал. С его помощью можно решить даже самые сложные архитектурные задачи, например, создание арок.
Силикатный кирпич
Силикатный кирпич, в отличие от керамического кирпича, изготовляется не из глины, а из песка и извести. Он подвергается автоклавной обработке и может быть выполнен в любом цвете, если к исходной смеси добавить пигменты.
Силикатный кирпич недорогой и обладает первоклассными звукоизоляционными свойствами. Поэтому он незаменим при возведении межкомнатных стен. Изделие используется как в малоэтажном, так и в высотном строительстве, но никогда для кладки цоколя и сооружения печи или прачечной, так как он «разъедается» под воздействием воды или высоких температур. Данные стройматериалы Минск предлагает заказывать у проверенных поставщиков, так как существует много мошенников и аферистов, которые после предоплаты исчезают вместе с деньгами и человек остается без материала для стен и без денег.
Газобетон
Газобетон – это ячеистый бетон, который выпускается большими блоками и совмещает в себе преимущества двух самых распространенных стройматериалов – камня и дерева. От первого он взял легкий вес и низкую теплопроводность (кстати, у газобетона эти показатели втрое лучше, чем у кирпича), а от второго – простоту обработки и высокую экологичность. Так, 1 кв. м газобетонной стены возводится одним строителем за 20 минут, а 38 см материала обеспечивает такую же теплоизоляцию, как 60 см кирпича. Разрезается блок с помощью обычной ножовки. Вдобавок материал паропроницаем и огнестоек.
Но есть и обратная сторона медали. Поры газобетонного блока сильно впитывают влагу и обуславливают высокий коэффициент усадки материала. Такого вида стройматериалы пригодны для возведения сооружений до 3 этажей.
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