БИЗНЕС-НАВИГАТОР - СИСТЕМА ДЛЯ ВСЕХ
Эта система поможет КАЖДОМУ даже самому неопытному новичку создать свой бизнес
в интернете и получать доход на полуавтомате. Результат - Вы спите, а деньги капают без Вас.
Вам не нужно уметь разбираться в таких-то кодах или технических файлах,
материалах, теперь не нужно тонуть в террабайтах информации,
смотреть кучу курсов и вебинаров, все очень просто с
Бизнес-навигатором - посмотрели - сделали - получили.
Бизнес-навигатор структурирован и разбит по шагам, все очень
четко и по делу: зашли сюда, нажали там и вуаля....
Никакой воды и соплей.
В Бизнес-навигатор встроены дорогие бонусы, даже страшно посчитать на какую сумму))))
Бонусы разбиты по тематикам:
если это программа для создания видео, значит она встроена
для скачивания в шаге по видео-маркетингу.
Если это курс по Пинтерест или инстаграм, то в трафике.
***Бизнес-навигатор состоит из 5 блоков:
1 блок - построение сайта с нуля и все технические моменты + защита
2 блок - создание онлайн магазина (доступны уроки по настройке
партнерских товаров (инфотовары или физические))
3 блок - наполнение сайта контентом (как писать статьи, которые
попадают в топ, как наполнить сайт контентом быстро, как делать
рерайты, уникальные картинки и видео и другие уроки по контенту)
4 блок - видео-маркетинг (от создания видео до его оптимизации
и продвижения в интернете)
5 блок - трафик и продвижение (сначала как запустить сайт, как проверить
работоспособность, важные технические составляющие, которые
обязательны, как повысить конверсию, бесплатный трафик и платный)
Каждый блок разбит на шаги, а в шагах есть уроки, дополнительная информация,
материалы, бонусы, сервисы или ресурсы и т.д.
Бизнес-навигатор - это кладезь и находка для тех, кто хочет быстро
создать бизнес и при этом НЕ запутаться, НЕ утонуть, разгрести кашу в голове.
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