Закладка "Торговые весы CAS ER JR"

Торговые весы CAS ER JR
Торговые весы CAS ER JR — легкая интеграция с любой онлайн-кассой
В каталоге компании «САОТРОН» представлено весовое оборудование CAS ER JR. Данная модель весов является самой популярной на рынке, за счет своих функциональных особенностей. Главное преимущество данной модели заключается в легкой интеграции со всем комплексом ЭВОТОР, что обеспечивает оптимизацию процесса продаж.
Весы CAS ER JR имеют три весовые категории. Для CAS ER JR-06CB характерны следующие технические значения: НмПВ=20 гр, НПВ=3/6 кг, d=1/2 гр. Весы CAS ER JR-15CB имеют увеличенные значения, и составляют: НмПВ=40 гр, НПВ=6/15 кг, d=2/5 гр. Весы CAS ER JR-30CB имеют самый большой предел взвешивания, и технические значения данной модели составляют: НмПВ=100 гр, НПВ=15/30 кг, d=5/10 гр. Каждая модель имеет ЖК дисплей платформу из нержавеющей стали 290x209 мм.
Весы CAS ER JR всех весовых категорий обладают рядом преимущественных отличий по функционалу, в сравнении со своими конкурентами, а именно: функция автоматического расчета стоимости, учет массы тары, расчет сдачи, наличие памяти на товары, возможность суммирования стоимости нескольких весовых товаров, ЖК-дисплей с подсветкой, нержавеющая платформа для взвешиваний, а так же широкий интерфейс подключения, который доступен опционально.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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