Закладка "Торговые весы CAS ER JR-CBU"

Торговые весы CAS ER JR-CBU
Торговые весы CAS ER JR-CBU — легкая интеграция с онлайн-кассами через порт RS-232
Весы CAS ER JR-CBU — это отличное решение для розничной торговли, где так же используются онлайн кассы. Устройство легко интегрируется с компонентами ЭВАТОР через порт RS-232, обеспечивая оптимизацию процесса продаж. Кроме этого, весы CAS ER JR-CBU подходят для эксплуатации на ярмарках, рынках, в небольших магазинах, включая при кассовую зону в сетевом ритейле.
В каталоге компании «САОТРОН» можно приобрести весы CAS ER JR-CBU в трех разных весовых категориях. Для CAS ER JR-6CBU характерны такие показатели: НмПВ=20 гр, НПВ=3/6 кг, d=1/2 гр, для CAS ER JR-15CBU НмПВ=40 гр, НПВ=6/15 кг, d=2/5 гр, а CAS ER JR-30CBU подходят для взвешивания больших весов, при НмПВ=100 гр, НПВ=15/30 кг, d=5/10 гр. Каждая из моделей поставляется с ЖК-дисплеем, платформой и функцией комбинированного питания от сети и АКБ.
Весы CAS ER JR-CBU обладают рядом функциональных возможностей, среди которых можно отметить: функцию автоматического расчета общей стоимости, сдачи, вариант учета массы тары, память на 4 товаров, а так же возможность суммирования стоимости нескольких товаров, двусторонний дисплей покупателя и широкие возможности для подключения ПК и принтера.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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