Закладка "Напольные весы CAS HD"

Напольные весы CAS HD
Напольные весы CAS HD — множество функций по доступной цене
Специалисты компании «САОТРОН» предлагают обратить внимание на самые доступные по цене напольные весы CAS HD. Данная модель имеет большое число стандартных функций, для использования которых не требуются дополнительные опции. Среди них можно выделить: возможность уравновешивание тары, наличие режима дозирования, счетный режим и автоматическое отключение питания. Кроме этого, Вы всегда сможете подключить весы CAS HD к ПК или принтеру, посредством порта RS-232.
Весы CAS HD представлены в трех весовых категориях, от 60 до 300 кг. Весы CAS HD-60 производят взвешивание при НмПВ=0,2 кг, НПВ=30/60 кг, d=10/20 гр, CAS HD-150 при НмПВ=0,4 кг, НПВ=60/150 кг, d=20/50 гр, и весы CAS HD-300, имеющие наибольший предел взвешивания, при НмПВ=1 кг, НПВ=150/300 кг, d=50/100 гр. Все весы имеют ЖК-дисплей и платформу из нержавеющей стали 400х500 мм.
Напольные весы CAS HD имеют широкую сферу применения, и будут актуальны как на складских площадках, в распределительных центрах, на предприятиях сферы HoReCa, в агрокомплексах, транспортной отрасли и сфере логистике. Нужно отметить, что весы CAS HD использоваться для взвешивания нестабильных грузов.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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