Закладка "Промышленные принтеры ZEBRA серии ZT600"

Промышленные принтеры ZEBRA серии ZT600
Промышленные принтеры ZEBRA серии ZT600 — возможности и функционал нового поколения
На рынке промышленного IT-оборудования для печати, представлены принтеры серии ZEBRA ZT600. Это принтеры последнего поколения, которые оснащены новейшим функционалом и техническими параметрами. Он сочетает в себе непревзойденную прочность, легкость в обращении и максимально понятное управление. Это доступные решения для печати, которые подойдут для функционирования во многих сферах деятельности.
Среди основных технических параметров ZEBRA ZT600, можно отметить следующее: ширина печати 104 мм, скорость печати 356 мм/сек, с разрешением 203 dpi, с возможностью дополнительного увеличения разрешения до 300 dpi и 600 dpi. Поддерживает последовательный интерфейс, USB, Gigabit Ethernet, USB-хост (2), Bluetooth 4.0, а дополнительно можно подключить последовательный интерфейс, 802.11a/c, порт аппликатора, Ipv6.
Для принтеров ZEBRA ZT600 выделяют несколько особенностей: наличие модульного гильотинного резака полно ширины с захватным лотком, шпиндель перемотки носителя, ленточный шпиндель, интерфейс аппликатора, дополнительные опции шрифтов, RFID возможности, внутренняя дополнительная плата сервера проводной печати, внешний сервер печати и карта сервера печати.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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