Закладка "Планшетный компьютер ZEBRA XSLATE В10"

Планшетный компьютер ZEBRA XSLATE В10
Планшетный компьютер ZEBRA XSLATE В10 – надежная конструкция и высокая результативность
Специалисты компании «САОТРОН» отмечают надежный и защищенный планшетный компьютер XSLATE В10, разработанный для планирования и завершения технического обслуживания и ремонта, осмотров, управления грузами и запасами, мониторинга и контроля активами, а так же для осуществления проверок и управления реагированиям на чрезвычайные ситуации.
ПК XSLATE В10 имеет следующие функциональные и технические параметры: ОС Microsoft Windows 10 Professional 64 бит, процессор Intel® Core™ i5 vPro 5350U 1,8 ГГц, объем памяти на 8 ГБ DDR3L 1600, дисплей размером 10,1 "Дневной свет-читаемый 10-точечный емкостный мультитач + дигитайзер, беспроводное соединение по Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, EM7355 4G LTE GSM со встроенным GPS, а так же опции в виде интегрированной передней и задней веб-камеры 1080P и считыватель отпечатков пальцев.
При габаритах 28,1 х 18,0 х 2,2 см XSLATE В10 весит 1,09 кг. Штатной батареи хватает на восемь часов работы. Возможность горячей замены позволяет увеличить запас автономности до 20 часов за счет резервной батареи. Степень защиты планшета — IP65. Планшет соответствует требованиям теста MIL-STD-810G по части защиты от ударов, падений и вибрации.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65
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