Закладка "ШТРИХ-КАРТ-Ф "

ШТРИХ-КАРТ-Ф
ШТРИХ-КАРТ-Ф — мобильная on-line для эксплуатации в различных сферах бизнеса
Специалисты компании «САОТРОН» предлагают к приобретению компактную on-line кассу ШТРИХ-КАРТ-Ф, которая представляет собой готовое кассовое решение без ежемесячных платежей. Данная модель отличается удобной работой с каталогом товаров, который заводится прямо на кассе.
ШТРИХ-КАРТ-Ф прекрасно работает с одномерными и двумерными штриховыми кодами, благодаря встроенной камеры с сенсором 5 Мп, автофокусом и подсветкой. Кроме этого, предусмотрена фронтальная камера 0.5 Мп. Она используется, например, для фото кассового сотрудника при необходимости авторизации в кассовой программе или покупателя, вводящего пинкод.
Данная касса отличается невероятной конструкцией, которая обеспечивает легкий доступ к фискальному накопителю и чековому рулону. ШТРИХ-КАРТ-Ф имеет систему поворотных защелках, которые позволяют без дополнительных инструментов открывать заднюю крышку или снимать ее для доступа к ФН.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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