Закладка "Мобильная касса ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф"

Мобильная касса ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
Мобильная касса ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф — отличное решение для малого и среднего бизнеса
В каталоге компании «САОТРОН» можно приобрести мобильную кассу ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, обладающий основными функциональными узлами: печатающее устройство (ПУ) ККТ – одностанционный термопринтер, системная плата (СП) - узел ККТ, на котором находится основной процессор ККТ работающий согласно своему внутреннему программному обеспечению, которое прописывается в него на заводе изготовителя, фискальный накопитель (ФН) - устройство для накопления фискальных документов.
ККТ ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф имеет следующие характеристики: прямая термопечать, скорость печати, мм/сек – 200, область печати, мм (точек) - 47 (576), количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт. – 32, термобумага (обеспечивающая сохранность напечатанных на ней данных не менее 6 мес. со дня печати); ширина ленты 57,5±0,5 мм, толщина ленты 60-120 мкм, наружный диаметр рулона не более – 60 мм и наличие отрезчика.
ККТ ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф включена в Реестр контрольно-кассовой техники, применяемой на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа в случае продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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