Закладка "Наголовный дисплей ZEBRA HD4000"

Наголовный дисплей ZEBRA HD4000
Наголовный дисплей ZEBRA HD4000 — высокая производительность и точность выполнения рабочих задач
IT-специалисты компании «САОТРОН» советуют приобрести уникальное решение для сотрудников, которые функционируют в условиях многозадачности. Наголовный дисплей ZEBRA HD4000 разработан для обеспечения комфортного рабочего процесса, с постоянным доступом к информации, без использования рук. На дисплее отображаются все данные в высоком качестве, поэтому Вашим сотрудникам не придется брать в руки телефон, что бы ознакомиться с поступающей информацией.
Дисплей HD4000 отлично подойдет для работы в тяжелых условиях, поскольку обладает прочным корпусом. Он выдерживает падения на любые поверхности, защищен от попадания влаги и пыли, а так же устойчив к физическим и другим воздействиям. Он быстро интегрируется с другими приложениями, а широкая линейка аксессуаров позволяет эксплуатировать его оптимальным образом.
Устройство HD4000 можно охарактеризовать следующими параметрами: цветной дисплей OLED 640x400, поле обзора 20.3°, окуляр 7.5 мм x 9 мм, яркость 300 кандел/м2, камера 5МП, фиксированная фокусировка, система определения положения камеры по позиции головы 9-осевой встроенный датчик, встроенный микрофон, USB 2.0, герметичность IP67, рабочая температура от -20°C до 50°C.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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