Закладка "Настольные принтеры TSC TTP Series 4"

Настольные принтеры TSC TTP Series 4
Настольные принтеры TSC TTP Series 4 — широкая линейка устройств для удовлетворения потребностей в печати
В каталоге компании «САОТРОН» принтеры серии TSC TTP Series 4. Долговечность и высокая производительность принтеров данной серии делают его идеальным для этикетирования в следующих областях: доставка и получение, маркировка соответствия, отслеживание активов, управление запасами, управление документами, маркировка полок, маркировка продукции, маркировка образцов и отслеживание пациентов.
Оригинальный настольный принтер начального уровня серии TTP-243 компании TSC изменил определение производительности, заработав репутацию одного из самых надежных и надежных принтеров в своем классе. Его новая замена - серия TTP-243 Pro - включает те же функции, а также новейшую электронику, обеспечивающую еще большую производительность на платформе начального уровня. Серия настольных принтеров штрих-кодов с термотрансферной печатью TTP-247 обеспечивает высокую производительность по доступной цене.
Прочный, надежный и быстрый принтер TTP-244CE создает этикетки, бирки или квитанции шириной 4 дюйма со скоростью до 4 дюймов в секунду, предлагая недорогой настольный принтер, который удовлетворит все ваши потребности. TTP-244 Pro идеально подходит для клиентов, которым нужен высококачественный принтер штрих-кода при низкой стоимости владения. TTP-244 Pro имеет конкурентоспособную цену, поставляется с двухлетней гарантией и вмещает 300-метровую ленту, что снижает как ежедневные, так и пожизненные эксплуатационные расходы.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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