Закладка "Мобильный принтер Citizen CMP-25L"

Мобильный принтер Citizen CMP-25L
Мобильный принтер Citizen CMP-25L — это защищенное устройство для быстрой печати этикеток
Специалисты компании «САОТРОН» предлагают обратить внимание на портативное решение для печати этикеток и чеков. Citizen CMP-25L — это принтер, обладающий особо прочной конструкцией и классным оснащением. Основными достоинствами мобильного принтера этикеток являются его высокоскоростная печать, компактность и портативность. Заряд аккумулятора позволяет беспрерывно работать с устройством в течении двух суток.
Для принтера Citizen CMP-25L характерны следующие особенности: "drop-in" система замены расходного материала, ширина ленты до 5,8 см, световой индикатор заряда батареи, сертификат IP42, который обеспечивает защищенность и надежность принтера, система Mobile-POS ready, совместим с ОС Windows Mobile 5, 6, Microsoft CE 6.0, емуляция ESC/POS, эмуляция ZPL, CPCL emulation, iOS, Android, батарея и зарядное устройство в комплекте. По данным Citizen Systems, CMP-25L дает возможность пользователям осуществлять печать 2-дюймовых этикеток и чеков со скоростью до 127 мм в секунду. Пользователи, которым требуется более широкие этикетки или чеки, могут настроить принтер CMP-25L на печать шириной до 58 мм.
Источник: Компания САОТРОН, +7 495 645-67-65.
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