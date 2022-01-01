Закладка "CeMAT RUSSIA 2022: открывая новые горизонты"

CeMAT RUSSIA 2022: открывая новые горизонты
Знаменательным событием пришедшей в столицу осени стала состоявшаяся с 20 по 22 сентября 12-я международная выставка складской техники, систем подъёмно- транспортного оборудования и логистических услуг CeMAT RUSSIA.
На площади свыше 9 000 м2 свои технологии представили более 130 экспонентов
из России, Турции, Китайской Республики Тайвань, Китая, Индии и Беларуси. В числе участников - компании, представляющие такие мировые бренды как SOTI, HEROJE, SUNMI, Диком, iDPRT и многие другие. Каждая третья компания привезла свои продукты и решения на CeMAT RUSSIA впервые.
В этом году на стендах участников было представлено много новинок техники и
решений для организации работы складского комплекса и интралогистической
системы. Беспилотные летательные аппараты (дроны для инвентаризации)
российского производства от UVL Robotics; новый модельный ряд подъёмно-
транспортного оборудования от Hangcha и MAGNI; инновационные программные решения от PSI Logistics и АНТ Технололджис, и многое другое.
Ярким ивентом этого представительного форума стала экспозиция компании САОТРОН, мультивендорного производителя и поставщика торгового цифрового оборудования. Экспозиция было представлена тремя стендами, на которых разместились высокотехнологичные терминалы сбора данных SAOTRON собственного производства компании, а также новинки всемирно известных китайских производителей iDPRT и HEROJE. Эти экспонаты привлекли активное внимание посетителей выставки, которые имели возможность рассмотреть и протестировать понравившееся оборудование, а также задать вопросы и услышать экспертное мнение представителей компании. Особый интерес вызвали ТСД SAOTRON, изготовленные в рамках реализации программы импортозамещения в полном соответствии с высокими международными стандартами, новые модели промышленных принтеров iDPRT(в частности, модель iX4R с функцией поддержки RFID- кодирования), сканеры штрих-кодов HEROJE, привлёкшие внимание нетривиальными инженерными и дизайнерскими решениями беспроводных сканеров серии С1270 и Н288.
Как и в прошлые годы, выставка предоставила отраслям внутрипроизводственной логистики великолепную представительную платформу, позволив участникам продемонстрировать лучшие образцы своей продукции заинтересованной аудитории из всех российских регионов. От инновационных энергосберегающих конвейерных систем до новейших систем управления и ИТ-разработок в сфере логистики – все аспекты современной внутрипроизводственной логистики нашли своё освещение и благодарную аудиторию в рамках прекрасно подготовленной и проведённой СеМАТ RUSSIA 2022.
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