Закладка "Изменение цвета драгоценных камней от радиации"

Изменение цвета драгоценных камней от радиации
В далеком 1905 году уже знакомый читателю Уильям Крукс, изобретатель спинтарископа, решил закопать алмаз в порошок бромида радия. Камень пролежал там 16 месяцев и из бесцветного стал зеленым.
По прошествии десятков лет для этой цели начали применять гамма-установки на базе кобальта-60, рентгеновские установки, ускорители протонов и даже ядерные реакторы с потоком нейтронов.
Наиболее часто облучаемый драгоценный камень - топаз, после обработки он становится синим. Синий топаз очень редко встречается в природе, т.е. если видите такой камень в ювелирном салоне - будьте уверены, он обработан нейтронами. Алмазы обычно облучают, чтобы они стали желтыми, сине-зелеными или зелеными. Кварц облучают чтобы получить аметист. Бесцветные бериллы при облучении становятся желтыми (т.н. золотые бериллы/гелиодоры). Жемчуг облучают (как правило, гамма-излучением кобальта-60) для получения серо-синего или серо-черного цветов. Большинство черного жемчуга, доступного на рынках в конце 20 века, было получено либо с помощью облучения, либо с помощью химической окраски. Сводную таблицу облучаемых камней и их цветов смотрим по ссылке (https://www.patreon.com/file?h=59843281&i=9585671).
На сегодня в зоне риска находятся: голубой топаз, цветной алмаз, красный турмалин, дымчатый кварц. Все остальные разновидности драгоценных камней встречаются довольно редко. В прошлом в продаже иногда появлялись черные/зеленые радиоактивные бриллианты, но сейчас их практически не встретить. Так что обращайте внимание на голубой топаз «London Blue» (после нейтронов там фонят изотопы Sc-46 и Tl-182) с темным/сероватым оттенком, и слишком фиолетовые аметисты.
Часто цвета, вызванные искусственным облучением исчезают при воздействии света или небольшого нагрева. Самый известный пример, это бесцветные или розовые бериллы, которые становятся темно-синими при облучении (бериллы Maxixe). Их новый цвет легко исчезает под воздействием яркого солнечного света, поэтому практического ювелирного применения такие камни не получили...
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