Закладка "Грелка"

Грелка
Раствор нитрата кальция (Ca(NO₃)₂, упоминался в теме (https://steanlab.medium.com/enthalpy-c4b57f631b19)грелок-энтальперов (https://steanlab.medium.com/enthalpy-c4b57f631b19)) может не только красиво кипеть (https://t.me/lab66/520) под Жана Мишеля Жарра. Если упаренный раствор залить в подходящую емкость (например в пакет из толстого полиэтилена) и запустить реакцию кристаллизации, то можно получить на выходе температуру до 45-50 °C. В отличие от превалирующего в аптечных грелках кристаллогидрата ацетата натрия (о нем позднее), использование кальциевой селитры не требует DIY манипуляций с уксусом, содой и т.п. Покупаем за доллар-полтора в хозмаге удобрение "Кальциевая селитра", делаем насыщенный раствор (~140-160 грамм на 100 грамм воды), немного упариваем его, охлаждаем до 50-60 °C (чтобы не расплавить материал пакета), помещаем подходящий триггер-инициатор (пружинящий материал) и герметизируем. Получаем мягкое, греющее на протяжении часа, тепло
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