Закладка "Настройка синхронизации WooCommerce с Google Sheets"

Настройка синхронизации WooCommerce с Google Sheets
Plugin Name: Sync WooCommerce with Google Sheets PRO
https://www.youtube.com/watch?v=7J2H92wfOus настройка и коннект
https://www.youtube.com/watch?v=pNdxG_otQ5c более подробно о работе с плагином
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1. установить плагин - в моем случае это PRO v3.0 и обычный v6.10.1, затем зайти в Настройки WooCommerce - там будет вкладка Google Sync
2. Ниже есть кнопка Clone Sheet и три ссылки - нажать кнопку, скопировать себе эту гуглотаблицу (через Файл-Создать копию)
3. Вместо example.com ставим свой сайт и ниже свой код. Чанк сайз - это какими частями (по сколько товаров) будет идти сихронизация. Больше на этой вкладке ничего не меням.
4. Длинный ID этой таблицы (он в сеедине ссылки на нее) копируем и вставляем в Консоли WP в поле Google Sheet ID на вкладке Google Sync, Сохранить.
5. Нажать там же на синюю кнопку Verify Connection, появится сообщение об ошибки и длинный емейл. Копируем емейл, идем в расшаривание таблицы (зеленая кнопка справа вверху) и даем разрешение этому емейлу. Галочку "уведомлять" в инструкции не снимали и я не снимал.
6. Возвращаемся в Консоль и снова нажимаем синюю кнопку Verify Connection = Excelent. Connection ok. и потом Your Store Connected with Google Sheet
7. В Консоли в GoogleSync AuthCode: пишем тот свой код, который задали в таблице и Сохранить.
8. Ссылки (где было три теперь четыре) содержат ссылку на нашу таблицу.
9. Перейти в таблицу Гугла и вверху в текстовом меню появилось Goodle Sync V5.1, нажимаем на это и выбираем Connect Sheet - появляется модальное окно Требуется подтверждение, выбираем Продолжить.
10. В появившемся квадратном окне браузера выбираем свой аккаунт Гугла, страничка сменяется на предупреждение Эксперты Google не проверяли это приложение, ниже нажимаем на Перейти на страницу "Untitled project" (небезопасно)
11. Страница меняется на Приложение "Untitled project" запрашивает разрешение на доступ к вашему аккаунту Google - Разрешить. Если потом проверяем выданные права, то там будет выдано право доступа для Untitled project - это нормально.
12. Снова в таблице нажимаем на Goodle Sync V5.1 и выбираем Connect Sheet - на этот раз должно появиться всплывающее окошко с удачным соединением Good Job! Sheet is connected
13. Внутри Goodle Sync V5.1 есть Sync Data - это загрузить с таблицы на сайт, Fetch products и Fetch categoris - это закачать с сайта в таблицу. Reset - это можно в таблице всё удалить, нажать Reset, а потом Fetch... и всё снова зайдет в таблицу, или если что-то зависло...
14. В крайней колонке после успешного Фетча или Синка будет появляться OK. Его можно стирать и нужно стирать чтобы эта строка смогла обновиться во время новой операции синхронизации. Порядок колонок не играет роли, только названия. Некоторые подсказки по наполнению ячеек есть в таблице на вкладке **settings**
!! Не делайте так: удалить товары через Консоль Вордпресса, сделать Fetch - получить пустые строки в гугло таблице, сделать Sync - пустые строки превратятся в товары на сайте.
!! Делайте так - в таблице сначала удалять все строки с товарами, потом делать Fetch. Если есть пустые строки, то в таблице делаем Reset - отвязываем товары от таблицы, удаляем все строки с товарами в таблице и делаем Fetch.
!! Fetch делаем только(!) на чистый лист таблицы (первую строку с названиями столбцов не удаляем)
!! Sync делаем только если товары на сайте (их количество и ID) равны строкам в таблице
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