Закладка "Rsync"

Rsync
После установки добавить папку, которой желаем поделиться и расшарить ее либо через ссылку (дают шифр из буквоцифр) или QR-кодом.
После первого обмена данными на втором устройстве при нажатии на папку будут видны файлы с первого устройства. Но они не зашли внутрь второго! Чтобы закачать нужно в настройках папки на втором устройстве отключить "Выборочная синхронизация".
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