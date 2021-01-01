Закладка "Хостинг"

Хостинг
Мой выбор в 2022 году:
https://handyhost.ru - немного дороговато за 10 сайтов, но быстрый, нет большой задержки после неактивности сайта, быстрая ТП.
РУС
https://eurobyte.ru ++++ для анлимитед доменов, недорого, качественно, хорошая техподдержка. Пример сайта на сервере в Москве https://iprodvinem.com/
Для небольших 1-2 сайтов:
https://Webhost1.ru в 2021 меедленно отвечают, сайты падают на 5, 30 мин.
https://Fullspace.ru + ssd 2gb самописная панель, неудобная, быстрые каналы
Для больших сайтов:
https://SmartApe.ru --- SSD 100Gb, но TTFB поймал 16сек на сайте с кешированием - полностью загрузился за 32сек, и это вторая загрузка в сете из трех загрузок на webpagetest(!) и техподдержка не мгновенная, обычная.
https://ipipe.ru/ Резервное копирование надо включать ручками. Пользовательсукие бэкапы файлов входят в учет пространства. Нет пользовательских автобэкапов для БД. НО есть системные бэкапы БД и файлов за неделю, которые доступны по запросу + за оплату. В 2021 не скажу, но скорость техподдержки скатилась.
https://hostiman.ru/ - вроде крут, но на тестовом периоде падал часто.
https://infobox.ru/ (кто-то на Хабре рекомендовал)
brunomedia.ru - недорогой
cishost.ru - недорогой
mne.ru - часто падает
gudzonhost.ru - часто падает
Fullspace.ru - стабильный
hostline.ru - аптайм 99.93
firstbyte.ru - непонятные процессоры, странная техподдержка
radisol.ru есть дешевые тарифы для старта, но падает
best-hoster.ru быстрый, недорогой, но клиенты жалуются
appletec.ru - низкая скорость загрузки: чаще меньше 1 Мб, время загрузки в среднем 3 сек (был здесь сам на 193.164.17.17 и проверял на двух соседях), ISP, 20 Гб места.
----------------------------------
УКР
https://ukraine.com.ua/ - быстрый, надежный, проверенный
непроверял:
https://brainycp.com/blog/overall/moshchnyi-vps-s-brainycp-vsego-za-2-ue-v-mesiats
https://netx.hosting/announcements/139/50GB-+-50-sajtov-+-BrainyCP.html
----------------------------------
БУРЖ
https://www.siteground.com/wordpress-hosting.htm - очень крутой и быстрый хостинг для Вордпресс по мнению множества буржуинов.
fornex.com - в Германии, могут увеличить memory_limit по запросу
www.friendhosting.net быстрый, недорого, болгарский
https://abcd.hosting/ - ресселят известные еврохостинги с оплатой в рублях
----------------------------------
ОБЛАЧНЫЙ для разработчиков
https://netlify.com/ + мой https://dvipa.netlify.com/
https://replit.com/ - бесплатный, а-ля Хироку, сервера Гугла и недоступны в некоторых регионах
----------------------------------
VPS
см. отдельную закладку
БЕСПЛАТНЫЙ
см. отдельную закладку
Привет!
Похоже, вы зашли сюда первый раз, и еще не знаете что
такое МоёМесто.ru?
Это сервис интернет закладок. Для чего он может вам пригодится?
Здесь вы можете хранить все свои закладки
Просто зарегистрируйтесь
, установите панель
МоёМесто::Панель
в свой браузер,
и вы сможете сохранить любую страницу в Интернете в один клик.
А если у вас уже есть коллекция любимых ссылок в браузере — вы можете
импортировать
их в МоеМесто
.
Здесь вы можете хранить любые файлы
Картинки, фотографии, документы, музыку и даже видео — все что угодно.
500 Мегабайт дискового пространства
предоставляется бесплатно
.
Время хранения файлов не ограниченно
.
Зарегистрируйтесь
прямо сейчас, и уже через несколько секунд
вы сможете хранить свои закладки в Интернете!