Закладка "Умный дом"

Умный дом
Основной принцип сети "счастливого умного дома" помимо качественного сигнала - максимальная совместимость и стабильность, поэтому лучше всего гостевая сеть и рекомендованные настройки сети от производителей: 802.11b/g/n, WPA2-psk aes, 20/40Мгц. Т.е. никаких "только n" (с airtime fairness давно решена проблема "самого медленного клиента сети") , никаких только 20Мгц и никаких WPA2+WPA3 и прочего OWE. Плюс к этому, никаких band steering (она же smart connect) - см. * в конце.
1. Отказываемся автоматического выбора лучшего канала, избегая все, что дальше 11.
2. Выделяем клиентам постоянные IP и увеличиваем время аренды IP до максимального.
3. Group Key Update Interval или WPA Group Rekey Interval - время в секундах между сменой ключей шифрования WPA2. Оптимальное время для обновления ключа 86400 секунд - раз в сутки, но в некоторых прошивках роутеров бывает установлено по умолчанию 3600 секунд. Этим в частности страдали старые Кинетики. В некоторых роутерах меняется через CLI.
*Беспроводные устройства поддерживают 2 технологии сканирования эфира: пассивный и активный.
В пассивном режиме беспроводное устройство “слушает” beacon фреймы, в которых точка доступа отправляет название сети.
В активном режиме беспроводное устройство рассылает probe request и ожидает probe response от точки доступа, в котором будет содержаться название сети.
Если включить Band Steering, точка доступа не будет рассылать в beacon фреймах название сети, и устройства, использующие пассивное сканирование, будут считать, что сеть скрыта.
Если беспроводное устройство поддерживает 2 диапазона и использует активное сканирование, то точка доступа будет получать от него probe request как в 2.4 ГГц так и в 5 ГГц. Если точка доступа в короткий промежуток времени получит probe request от одного и того же устройства в двух диапазонах, то probe response отправит только в диапазоне 5G, тем самым вынуждая устройство подключиться именно в этом диапазоне.
Замечание: при включенной функции Band Steering однодиапазонные устройства, использующие только пассивное сканирование не смогут обнаружить беспроводную сеть, так как точка доступа не рассылает в beacon фреймах название сети.
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