Закладка "Социопаты"

Социопаты
Психологи и психиатры по сегодняшний день находят много общего между социопатией и психопатией. Но не смотря на большое количество общих черт в этих расстройствах, они все таки разные. Даже общий термин «диссоциальное расстройство личности», которым называют эти виды расстройств не может объединить в себе различные типы патологии.
Итак, социопатия включает в себя антисоциальное расстройство – нарушения в образовании социальных связей. Социопатам практически незнакомы переживания любви, дружбы привязанности, чувство вины и муки совести. Это патология эмоциональной сферы человеческой личности ничем не похожа на созданный образ киношного маньяка.
Социопаты бывают двух типов: скрытые – латентно-пассивные и активные. Первые могут вполне адекватно сосуществовать в обществе, придерживаясь морально-этических правил поведения с людьми. Они ходят на работу, создают семьи, воспитывают детей, живут вполне соразмеренной жизнью. Другие, умело маскируются под общественный эталон, но оказавшись вне оценочной системы, срывают маски. Они совершают неадекватные или противоправные действия и поступки.
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