Палатка Кубоид «Гексагон» Берег (2сл.)
[mm-link id=http://www.turbazza.ru/product_info.php?products_id=2703] Большая палатка Куб «Гексагон», предназначена для рыбалки, охоты и туризма в любое время года.
Палатка Куб «Гексагон» имеет шестигранную форму и рассчитана на максимальное размещение от 5 до 8 человек без печи.
Отличительная особенность зимней палатки Куб – ее форма и вместительность. Человек среднего роста может стоять в любой точке палатки – это преимущество перед палатками купольной формы.
К-во человек, шт. 4 -8
Диаметр, м 4.65
Высота, м 2.1
Площадь пола, м² 12.57
Вес, кг 35
Окно, шт. 2
Вход, шт. 3
Отверстие под трубу дымохода, шт. 1 , D=90 мм
Габариты, объем 2,35 х 0,45 х 0,45 м
ОБОРУДОВАНИЕ ДВУХСЛОЙНОЙ ПАЛАТКИ КУБ «ГЕКСАГОН»:
- 3 входа на молниях с возможностью сборки на пуговицы;
- 2 тента. Оборудование внутренним тентом позволяет использовать палатку в различных режимах (всесезонная жилая палатка, походная баня, палатка для рыбалки) в любой сезон. Воздушная прослойка, образующаяся между тентами, гарантирует высокий уровень теплоизоляции и помогает избежать образования конденсата. Внутренний тент оснащен дном, антимоскитными сетками на окнах и входах;
- 3 смотровых многослойных окна. С внешней стороны окно закрывается защитным клапаном на липе, предусмотрена установка прозрачного окна из морозостойкого ПВХ;
- Дополнительное вентиляционное окно для притока воздуха в нижней части палатки Куб;
- 12 оттяжных петель на «юбке» и 5 клиновых оттяжек для надежной установки палатки;
- Место под печь или теплообменник. Разделка дымохода в крыше палатки с кольцом из нержавеющей стали 90 мм;
Использование большой палатки Куб с печкой будет полностью безопасным, поскольку разделка дымохода выполнена в виде вставки из огнеупорной ткани с металлическим кольцом под трубу, дублируется на обоих тентах. Кольца гарантируют фиксацию трубы дымохода в одном положении и предотвращают повреждение тента палатки Куб от соприкосновения с горячим металлом.
Внешний тент Куба выполнен из влагостойкой ткани Оксфорд 300 PU 4000, швы проклеены герметизирующей лентой, нанесенной под воздействием высокой температуры. Лента создает дополнительную защиту швов во время осадков. Износостойкий и не продуваемый тент зимней палатки Куб позволит комфортно разместиться в любой сезон.
Внутренний тент Куба «Гексагон» изготовлен из ткани Оксфорд 210 белого цвета с влагоотталкивающей пропиткой PU 2000 мм. Внутренний тент палатки «Гексагон» оборудован антимоскитными сетками на окнах и входах, дном на молнии и карманами на боковых стенках. Дно зимней палатки полностью отстегивается по периметру, что очень удобно на рыбалке.
Внутренний тент зимней палатки Куб «Гексагон» дублирует окна и входы основного тента палатки.
Каркас зимней палатки Куб Берег изготовлен из прутка авиационного сплава В95Т1 различного диаметра. Для крыши используется пруток В95Т1 – 12 мм, для стенок – 10 мм. Сплав В95Т1 имеет абсолютную устойчивость к коррозии, остаточной деформации и температурным перепадам. За счет веса каркаса и равномерному распределению оттяжек достигается хорошая устойчивость палатки в холодную ветреную погоду.
Возможности использования двухслойной палатки Куб «Гексагон»
1. Зимняя рыболовная палатка Куб;
2. Всесезонная палатка для проживания;
3. Всесезонный шатер для компании от 5 до 8 человек.
Доставка со склада г. Озерск. Челябинская область. ТК "GTD" (КИТ)
WhatsApp и Viber +7 982-335-04-84
Привет!
Похоже, вы зашли сюда первый раз, и еще не знаете что
такое МоёМесто.ru?
Это сервис интернет закладок. Для чего он может вам пригодится?
Здесь вы можете хранить все свои закладки
Просто зарегистрируйтесь
, установите панель
МоёМесто::Панель
в свой браузер,
и вы сможете сохранить любую страницу в Интернете в один клик.
А если у вас уже есть коллекция любимых ссылок в браузере — вы можете
импортировать
их в МоеМесто
.
Здесь вы можете хранить любые файлы
Картинки, фотографии, документы, музыку и даже видео — все что угодно.
500 Мегабайт дискового пространства
предоставляется бесплатно
.
Время хранения файлов не ограниченно
.
Зарегистрируйтесь
прямо сейчас, и уже через несколько секунд
вы сможете хранить свои закладки в Интернете!