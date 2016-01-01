Список закладок

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Основные термины интернета
Доменная система имен, DNS.
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Подключение к интернету. Windows XP.
Internet Explorer. Первое знакомство.
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